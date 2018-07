ILVA | CALENDA SFIDA DI MAIO A CONFRONTO TV Ultime notizie | Irregolarità? Annulla

ILVA - Cantone : “Sui rilanci c’era scarsa chiarezza - ma si potevano consentire. Calenda? Mi ha chiamato - era arrabbiato” : Il governo non può annullare la gara che ha portato all’assegnazione dell’ Ilva sulla base del parere dell’Anac, chiesto ufficialmente dal ministero dello Sviluppo Economico. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, proprio il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone . Che svela anche un retroscena legato alle ore successive alla pubblicazione delle 8 pagine nelle quali vengono sintetizzate ...

ILVA : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo 'nuovo' leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e taranti