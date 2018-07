Il video choc di Silvio Berlusconi | Una che va con un negro mi fa schifo

“Una che va con un negro mi fa schifo”. In un video la frase choc di Berlusconi su Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del video ripreso di nascosto a villa San Martino (depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter) che ritrae Silvio Berlusconi mentre dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Un breve passaggio in cui Berlusconi viene inchiodato mentre pronuncia una frase razzista riferita a Mario Balotelli. La frase era già emersa dagli atti dell’inchiesta ma il video non era ...

Medici giocano e ridono con bambini abortiti/ video choc : quando l'umorismo nero porta desensibilizzazione : Due Medici abortisti filmati mentre giocano con finti feti abortiti di gomma come fossero burattini e poi li gettano via, un modo per diventare "non sensibili" alla morte(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:53:00 GMT)

Milano choc : nigeriano minaccia i passanti col coltello - l'arresto in diretta in un video : Un nigeriano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per procurato allarme e false dichiarazioni sulla propria...

Napoli choc dopo l'infortunio di Meret - Anna Trieste torna tra i tifosi | video : «Ciao Alex! È solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!». Così il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex...

“Aiuto - ha una pistola!”. Torino choc : è successo sotto gli occhi di tutti. Un uomo è riuscito a filmare la folle scena - il video è diventato subito virale : Panico e follia a Torino. Sembra il titolo di un film, ma no: è la realtà. Scene di ordinaria pazzia nel pieno centro della città. Un uomo parcheggia la macchina in mezzo alla carreggiata e scende brandendo una pistola. Poi inizia a minacciare qualcuno: “Ti ammazzo come un cane”. Il video, pubblicato ieri mattina sul gruppo Facebook, “La mia barriera”, è diventato virale. A riprenderlo è stato un residente del quartiere torinese di ...

Costretto a mangiare da ciotola per cani : mamma umilia bimbo di 2 anni/ video choc : nonna denuncia il fatto : bimbo di 2 anni Costretto dalla madre a mangiare da ciotola per cani: la nonna pubblica il Video choc online e denuncia la nuora. Ma l'avvocato della donna minimizza.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:16:00 GMT)

Ferrara - treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore/ Ultime notizie video : macchinista sotto choc : Ferrara, treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore: nessun ferito, macchinista sotto choc. Il traffico ferroviario ha subito enormi disagi, ignota la causa dell'incidente.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:13:00 GMT)

LEGA - PONTIDA 2018 : SALVINI/ diretta streaming video : Serracchiani choc - “può diventare come come Norimberga” : LEGA, raduno di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Denuncia abusi sessuali ma nessuno le crede - 19enne minaccia il suicidio e viene incitata dalla folla a gettarsi : video choc : Sui social cinesi sono state decine i post con foto e video della ragazza, tanto che le immagini hanno poi fatto il giro di tutto il mondo. La 19enne da tempo soffriva di depressione dopo essere ...

Droga - vendette e pestaggi a sangue : sabato di terrore a Firenze / IL video CHOC : Firenze, 26 giugno 2018 - Le immagini sono drammatiche. Raccontano l'ennesima notte di violenza gratuita fatta di alcol, Droga, calci, spintoni . Tirati a caso, nel mucchio. E che questa volta non ...

Studentessa messicana arrestata in Usa : ecco il video choc : Una Studentessa messicana, Samantha Luna, è stata arrestata negli Usa e costretta brutalmente a scendere dall'auto, perché accusata di aver fornito false generalità, mentendo sul proprio cognome.Era la sera dello scorso 16 gugno quando un gruppo di amici si stava recando all'Oyster Festival, un evento popolare ad Arcata, in California, dove centinaia di persone si radunano per assistere a eventi di musica, bevendo e mangiando prodotti tipici, ...

“In treno col machete” : pendolare choc su Facebook/ video - capotreno aggredito : “Ecco le mie cicatrici” : “In treno col machete”: pendolare choc su Facebook. Video, capotreno aggredito risponde: “Ecco le mie cicatrici”. Le ultime notizie sul post che ha scatenato le polemiche(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Picchia la mamma malata di Alzheimer e la costringe a stare fuori casa : «Puzzi troppo». Il video choc : ... allertati dai pianti della signora, le immegini sono quindi state caricate su Facebook e in pochi giorni hanno fatto, dal Taiwan, il giro del mondo. L'uomo ha provato a giustificarsi dicendo di ...