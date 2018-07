Il Sud è ancora la zavorra dell’Italia?

Confindustria : il Sud cresce ma è ancora allarme lavoro : ... spiegano che per il secondo anno consecutivo i risultati economici delle regioni meridionali valutati attraverso cinque indicatori che compongono l'Indice Sintetico dell'Economia sono positivi ...

Estate a gonfie vele al Centro Sud la prossima settimana - ancora temporali al Nord : Roma - ALTA PRESSIONE O PIOGGE LA prossima settimana? Già nel fine settimana assisteremo a una nuova rimonta dell'alta pressione Nord africana che dal Mediterraneo centrale si affaccerà nuovamente sullo Stivale da Ovest. Quel che resta da capire è cosa farà la prossima settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti essa prenderà possesso dell'Italia Centro meridionale dove rinnoverà condizioni di bel tempo ...

Ancora temporali al Nord mentre il picco del caldo al centro-Sud : Sguardo alla situazione Bentrovati amici infiltrazioni di aria più fresca in quota determinano il temporaneo indebolimento del campo di alta pressione che interessa gran parte del Mediterraneo, favorendo condizioni di instabilità soprattutto sul Nord...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Germania : asiatici ancora in corsa - teutonici per evitare una clamorosa eliminazione : Domani, mercoledì 27 giugno altri due raggruppamenti dei Mondiali di calcio si concluderanno ed emetteranno i loro verdetti. Nel Girone F a Kazan alle ore 16.00 si disputerà Corea del Sud-Germania: entrambe le squadre, sulla carta sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. La Corea del Sud deve vincere con due gol di scarto e sperare che la Svezia perda, combinazione poco realistica, ma per quanto abbiamo visto in questa rassegna, ...

Allerta Meteo - forte maltempo e ancora più freddo al Sud per altri tre giorni : grandinate e tornado in agguato [MAPPE] : 1/17 ...

IL Sud GIA' E NON ANCORA/ A Lamezia Terme c'è un popolo che fa politica senza populismi : Padre Vincenzo Martinelli a Lamezia Terme risponde all'esigenza degli abitanti di vivere in una città migliore lavorando con loro per il bene comune.

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a Sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...

Allerta Meteo - ancora forte maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Meteo : prove d'estate mentre al Sud ancora qualche temporale : ANTICICLONE DELLE AZZORRE Estate ci ...

Allerta Meteo - maltempo senza sosta al Sud : ancora fenomeni estremi - Calabria bersagliata [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

IL Sud GIA' E NON ANCORA/ Mendicino - la missione di Maria nell'aridità del nostro tempo : Il cosentino Roberto Medicino a distanza di pochi giorni riceverà due importanti riconoscimenti internazionali a Lecce e Spoleto. Occasioni per ammirare le sue opere. SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:10:00 GMT)IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ La scoperta del valore dei giovani tra i banchi di scuola, di R. TomainoIL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Dal Cinquecento il giallo che racconta un pezzo di Calabria, di C. Bellachioma

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...