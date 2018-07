Il ricordo dell' eccidio della valle del But

La scomparsa di Antonio Caserta - il signor "Asystel" che fece grande il canale e lo sport. Il ricordo dei colleghi e della "sua" Asystel : ... incrociato e intervistato nella sua veste, più pura, di business manager del mercato ICT, al di là di tante inutili parole resta un vuoto e tramonta una figura simbolo di un mondo che ha saputo ...

Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci della lotta contro la Mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone [VIDEO], ha dato la sua vita per ...

Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo (insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci) della lotta contro la mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone, ha dato la sua vita per un ...

L’inganno del primo ricordo : il 40% delle volte è falso : I ricordi, soprattutto quelli d’infanzia rivivono nella nostra mente quasi come se fossero accaduti ieri, ma è davvero così? Ci sono quelli che “il primo giorno d’asilo me lo ricordo come se fosse ieri” e chi è perfino qualcuno pronto a giurare sul colore e il modello della carrozzina che lo trasportava da neonato: “Non me l’hanno riferito, non l’ho visto in foto, ce l’ho proprio qui davanti agli ...

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

MATTARELLA : “MORTE DI FRANCO MANDELLI MI ADDOLORA”/ Ultime notizie : il ricordo del grande ematologo : È morto FRANCO MANDELLI, luminare nella lotta contro leucemie: padre dell'ematologia italania, i protocolli usati in tutto il mondo. Fondatore dell'Ail, le Ultime notizie e la carriera(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Franco Mandelli - il ricordo commosso di Liorni : "Quel giorno si era emozionato" : La morte di Franco Mandelli ha scosso il mondo della ricerca ma anche quello della tv, dove spesso era ospite per parlare del suo prezioso lavoro...

Barbara Palombelli/ ricordo dell’amica scomparsa : “Era l’estate - il sole e il mare...” (Non disturbare) : Rivelazioni importanti e delicate quelle di Barbara Palombelli che a Paola Perego racconta di quando è stata esorcizzata per via del malocchio. Ecco cosa ha detto a Non distubare(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:52:00 GMT)

BARBARA PALOMBELLI ESORCIZZATA/ Il ricordo dell'amica scomparsa oltre dieci anni fa (Non disturbare) : Rivelazioni importanti e delicate quelle di BARBARA PALOMBELLI che a Paola Perego racconta di quando è stata ESORCIZZATA per via del malocchio. Ecco cosa ha detto a Non distubare(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:43:00 GMT)

Splendida inaugurazione assieme ad artisti e vip nel ricordo della celebre astrofisica : ... al fisico statunitense, vincitore del premio Nobel, Samuel Chao Chung Ting per la scienza, al talentuoso pittore Roberto Ferri per l'arte, all'atleta paraolimpica, conduttrice televisiva e politica ...

Joe Strummer 001 - inediti e rarità in ricordo dell’ex Clash : Collegare il nome di Joe Strummer ai The Clash viene spontaneo, anche perché fu il fondatore e leader indiscusso della band che, tra gli anni’70 e ’80, travolse il mondo della musica con la sua ondata punk. Nella sua vita però ci furono anche dei lavori da solista e altre formazioni come 101ers, The Pogues e The Mescaleros, con cui suonò fino alla sua morte, avvenuta nel 2002 per un infarto improvviso. Solo dopo la sua scomparsa si ...

Paolo Villaggio/ Da Fracchia a Ugo Fantozzi : il ricordo dell'attore a un anno dalla morte (Techetecheté) : A un anno dalla morte, Techetechetè ricorda Paolo Villaggio ripercorrendo le sue maschere più amate: da Fracchia a Ugo Fantozzi, senza dimenticare(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:43:00 GMT)

“Ti ricordo così - col tuo bel sorriso”. Antonella Clerici - tanto dolore per quella morte improvvisa. Il post commosso della conduttrice : “Avevi preparato il pranzo per la comunione di Maelle. Talentuoso, sincero, amabile. Ti ricordo cosi con il tuo bel sorriso e gentilezza”. Anche Antonella Clerici, la conduttrice che ha da poco lasciato il timone del programma che ha presentato per ben 18 anni, La prova del cuoco, e che si prepara a trasferirsi al nord per amore e a buttarsi in un’altra avventura televisiva (la ritrovereno a fine ottobre in Portobello, ...

Palinsesti Rai 2018-19 - il ricordo di Frizzi/ Video : fiction al centro della programmazione - e Fiorello? : Palinsesti Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:11:00 GMT)