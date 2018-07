Il Parco del Colosseo ha chiarito il caso Beyoncé-Alberto Angela

Il Parco Grotte pronto ad ospitare il festival della creatività "Spark : Questa edizione, inoltre, ospiterà per la prima volta due spettacoli teatrali nello scenario mozzafiato delle Grotte carsiche, a una profondità di 30 metri: il primo curato da Claudia Mangini, ...

Atac - con i Parcometri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe : I parcometri Pay&Go si arricchiscono di due nuove funzionalità. Si è concluso infatti l’upgrade grazie al quale adesso è possibile pagare anche con carte di credito e debito gli abbonamenti mensili della sosta e le multe prese su bus e metro. Due facilitazioni in più per gli utenti che rendono ancora più pratico l’utilizzo dei […] L'articolo Atac, con i parcometri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della ...

Atac : Con i Parcometri Pay&Go si paga con carta anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe : Roma – I parcometri Pay&Go si arricchiscono di due nuove funzionalità. Si è concluso infatti l’upgrade grazie al quale adesso è possibile pagare anche con carte di credito e debito gli abbonamenti mensili della sosta e le multe prese su bus e metro. Due facilitazioni in più per gli utenti che rendono ancora più pratico l’utilizzo dei parcometri. In dettaglio, i clienti potranno pagare gli abbonamenti mensili della sosta da 70 ...

Campania : Parco nazionale del Vesuvio - al via sistema di videosorveglianza : Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo ...

Parco dell’Appia Antica - si realizza un sogno : 3500 ettari dal centro ai Castelli Romani : Dopo l'approvazione del consiglio regionale del Lazio, il Parco dell'Appia Antica voluto da Antonio Cederna subirà un vero e proprio restauro territoriale attraverso la nascita di sentieri turistici, no all'abusivismo, incentivi a un'agricoltura di qualità e spostando le attività produttive incompatibili altrove. Oltre a un provvedimento che punta a limitare il traffico e a favorire la fruizione dei 3500 ettari e gli oltre 16 chilometri di Parco ...

Parco nazionale dello Stelvio : insediato il Consiglio direttivo : “Grazie alla competenza per l’amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio abbiamo ora l’opportunità di rendere il territorio del Parco una regione modello per quanto riguarda la vita sostenibile nelle Alpi”. Con queste parole l’assessore provinciale all’ambiente, Richard Theiner, ha aperto, nei giorni scorsi a Glorenza, la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio direttivo del Parco. Per Theiner si tratta di un ulteriore passo importante ...

Legionella - Bresso chiude la fontana del "Parco Renzo Rivolta" : Bresso , Milano, , 18 luglio 2018 " La fontana circolare del centrale "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto sarà chiusa : è questo il primo provvedimento del sindaco bressese Simone Cairo tra ...

Colosseo : al Parco Archeologico la notte della Luna Rossa : Lo spettacolo raro dell’eclissi totale di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nello contesto del Parco Archeologico del Colosseo. E’ quello che potranno ammirare i visitatori del sito capitolino il 27 luglio quando, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna. In questa occasione la Luna sarà alla massima distanza dalla ...

Rinasce il Parco dell'Appia Antica - il sogno di una generazione : Nel Lazio un'altra grande innovazione giusta. C'è un modo di governare che cambia le cose. Agisce in profondità, in forma radicale e giusta, e produce innovazione. Nel Lazio oggi ne abbiamo dato un altro esempio. Oggi Rinasce un sogno, quello di Antonio Cederna, che trent'anni fa con le sue battaglie, con i cittadini, con gli urbanisti e le associazioni, lanciò un progetto bellissimo e coraggioso per Roma. Un unico grande ...

Approvato il piano del Parco dell’Appia Antica : “Ore 13.55 del 18 luglio 2018, una data storica! Il Consiglio regionale del Lazio approva il piano del Parco dell’Appia Antica. Dopo 30 anni si realizza definitivamente il sogno di Antonio Cederna e di un’intera generazione! Un Parco unico al mondo, una svolta per Roma!” Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “L’approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano di assetto del Parco ...

Roma : Jethro Tull - il 19 luglio all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Un tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro dei Jethro Tull. Ian Anderson presenterà al pubblico il meglio della leggendaria carriera del gruppo che ha fatto la storia del rock progressive, e si esibirà a Roma giovedì 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Le altre date in Italia sono Molfetta il 17 luglio, Porto Recanati il 18 luglio, Cagliari il 21 luglio, Milano il 23 luglio e Firenze il 24 luglio. I ...

Incendi : distrutto il Parco del castello medioevale in Calabria : Un Incendio di vaste proporzioni e di presumibile natura dolosa ha distrutto a Roccella Jonica gran parte del parco-collina che circonda il castello medioevale dei principi “Carafa della Spina”, da circa un anno, dopo la conclusione dei lavori di restauro che hanno interessato gran parte del palazzo feudale, riaperto al pubblico. Danneggiata in più punti anche la passeggiata panoramica che cinge, alla base del maniero, il ...

Parco della Majella - un futuro di cemento - denuncia della Stazione Ornitologica Abruzzese : Chieti - E' di nuovo allarme cemento per il Parco nazionale della Majella, addirittura in zone di altissimo valore ambientale e paesaggistico come il Quarto di S.Chiara. Domani l'Ente Parco nazionale della Majella vuole infatti riapprovare il nuovo Piano del Parco nonostante sia già stato clamorosamente bocciato dal Ministero dell'Ambiente che ha fermato reiteratamente una precedente delibera dallo stesso tenore a fine ...

I Concerti nel Parco : Venerdì 20 luglio gli ‘Avion Travel’ alla ‘Casa del Jazz’ : Venerdì 20 luglio, data unica a Roma, è la volta degli AVION TRAVEL in “Privé Tour” Roma – La celeberrima band, capitanata da Peppe Servillo, torna con un nuovo album a distanza di 15 anni dall’ultimo disco di inediti: “Privé”, un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da “Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e realizzato dopo aver ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, ...