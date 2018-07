Il padrone muore in un incidente | il cane lo veglia fino all' arrivo dei soccorsi

Luce - la cagnolina sepolta viva dal padrone : partorisce 11 cuccioli e poi muore : Legata e abbandonata in una campagna nel cosentino: salvi 9 dei suoi undici cuccioli. Luce (o "madre coraggio", come l'ha definita Michela Brambilla) è morta subito dopo averli partoriti. I cagnolini sono stati poi portati alla Camera dalla deputata di Forza Italia: "Le leggi in Italia sono da rifare".Continua a leggere