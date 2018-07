Il Napoli ha scelto | si va su Arias

Sarri al Chelsea/ Al Napoli 5 milioni di indennizzo e il tecnico ha già scelto la casa a Cobham : Sarri al Chelsea : Abramovich pronto a versare 5 milioni di euro al Napoli come indennizzo . Intanto il tecnico ha preso casa a Cobham , dove si allenano i Blues.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:38:00 GMT)

Napoli - Giuntoli ha scelto l'erede di Hamsik : 'Voglio Fabian Ruiz' : Come riporta il Corriere dello Sport , a fine maggio Giuntoli ha incontrato gli agenti dello spagnolo , a cui - forte anche dell'approvazione di Ancelotti - ha lasciato un messaggio chiaro: ' Voglio ...

Calciomercato Napoli - scelto il dopo-Reina : la decisione di Ancelotti e De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sempre più spedito sul mercato, dopo l’accordo con Carlo Ancelotti per la panchina adesso l’intenzione è quella di rinforzare la rosa, previste cessioni ed acquisti, nel frattempo è stato scelto il portiere per la prossima stagione. Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli, il portiere 30enne vorrebbe concretizzare l’affare prima di Russia 2018, volando così ai Mondiali con ...