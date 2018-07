Il mistero di Lara Pedroni | il profilo che spacciava bufale su Saviano e Boldrini 

agi

: RT @FannyStravato: Il mistero di Lara Pedroni, l'hater che spacciava bufale su Saviano e Boldrini - magistro42 : RT @FannyStravato: Il mistero di Lara Pedroni, l'hater che spacciava bufale su Saviano e Boldrini - BignamiBignami : RT @FannyStravato: Il mistero di Lara Pedroni, l'hater che spacciava bufale su Saviano e Boldrini - Eugenio57 : Il mistero di Lara Pedroni, l'hater che spacciava bufale su Saviano e Boldrini -

(Di sabato 21 luglio 2018) Guardate bene questa ragazza, perché non la vedrete più. O, almeno, non la vedrete nei panni diperché è tornata a vestire quelli - reali - di Jezebel Alice Stewart Ellwood, il profilo Instagram da cui erano state rubate le foto usate per creare il profilo fake che in pochi giorni è riuscito a inondare Facebook dicondivise a gran velocità. Nel mirino dic'erano le icone di quello che ormai viene definito da una certa parte come l'ala radical chic della politica italiana: Matteo Renzi, Roberto Saviano, Laura Boldrini e, giusto per non farsi mancare niente, Cecile Kyenge. Cosa faceva? Creava dei meme usando frasi mai dette dai vari personaggi e le diffondeva sul social network. Quello che attribuiva a Saviano una frase in cui diceva di preferire i migranti ai ...