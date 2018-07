Il Ministro del Buono lavoro

La voce della Politica Ilva - Parole Ministro Di Maio pesano come un macigno - urge nuovo incontro : "Siamo ad un punto di non ritorno: i lavoratori dell'Ilva, dell'indotto e i cittadini non possono pagare un prezzo così alto in termini di occupazione e di ambientalizzazione". Lo dichiara il ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il decreto Dignità del Ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Ministro SAVONA INDAGATO - DI MAIO-SALVINI : “LO SAPEVAMO”/ Usura bancaria - video : leader della Lega lo difende : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per Usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": INDAGATO anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Giorgetti il vero capo della Lega Lo insegna la vicenda della Cdp Così è stato sconfitto il Ministro Tria : Sono due le chiavi di lettura che emergono dalla nomina di Fabrizio Palermo ad amministratore deLegato della Cassa Depositi e Prestiti. La prima è la sconfitta inequivocabile del ministro dell'Economia Giovanni Tria che, dopo il vertice convocato e subito annullato di giovedì... Segui su affaritaliani.it

Nomine - Mef : "Dimissioni del Ministro Tria pura fantasia" : ... dopo il mancato vertice di ieri sulle Nomine Cdp e la tensione salita all'interno del governo, dal Mef hanno definito ''pura fantasia'' le voci secondo le quali il ministro dell'Economia avrebbe ...

“Indagato”. Terremoto nel governo : il Ministro iscritto nel registro del pm : È destinata a creare un Terremoto politico senza precedenti la notizia appena trapelata sul ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, indagato a Campobasso nell’inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. Savona all’epoca dei fatti contestati era al vertice di Unicredit, dove siedeva a seguito della vice presidenza in Capitalia e con la fusione degli istituti, e in ...

Xylella - la promessa del Ministro Centinaio al Salento 'Eviteremo sanzioni' : Ha visto di persona gli scheletri degli ulivi salentini seccati dalla Xylella, che continua a risalire la Puglia verso nord. Ha parlato con gli agricoltori e ha rassicurato sulla volontà del governo ...

[Il retroscena] Tria e Boeri - le spine nel fianco del governo. La trappola delle deleghe per indebolire il Ministro economico : Per la cronaca, i viceministri designati all'assunzione di così ampi poteri da mettere in ombra il professor Tria, sarebbero Massimo Garavaglia in quota Lega e Laura Castelli in quota 5 Stelle, ...

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

Salvini querela Saviano : “svilita Istituzione“/ Video - replica : “siate con me contro Ministro della Mala Vita” : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il Ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:45:00 GMT)

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama “Ministro della malavita” : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell’Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L’ultimo intervento di Saviano, in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Via d’Amelio - il Ministro Bonafede incontra Fiammetta Borsellino : “Ha chiesto atti del Sisde. Vaglieremo la richiesta” : Il governo vaglierà la richiesta di Fiammetta Borsellino di aprire gli archivi del Sisde. Lo ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede, in via d’Amelio per commemorare la strage del 19 luglio del 1992 in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. “Tra le domande per la ricerca della verità sulla strage di via d’Amelio poste da Fiammetta Borsellino di cui è destinatario il governo, c’è quella relativa ...

Querela su carta intestata del Viminale. Il Ministro Salvini porta Saviano dal giudice (DOCUMENTO) : La Querela è stata messa nero su bianco e depositata. A firma di Matteo Salvini. Contro Roberto Saviano. Su carta intestata del Viminale e presentata "in quanto ministro dell'Interno". La denuncia, che pubblichiamo integralmente, è stata depositata nella giornata di oggi, assicurano fonti del Viminale, anche se nel foglio di presentazione della Questura di Roma è scritta la data del 20 luglio. Si tratta solo di un errore di ...