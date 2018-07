Il Milan ha un nuovo presidente

Paolo Scaroni - un super-manager per il nuovo Milan targato Elliott : È Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni, considerato un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'unanimità dall'assemblea dei soci rossoneri. Del board Milanista, in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020, fanno parte sei nuovi consiglieri, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, ...

Inaugurato il nuovo lungomare - senz'auto - dietro ai bagni di Milano Marittima : Una riqualificazione che cade nell'anno in cui la Lonely Planet, forse la guida più importante al mondo, mette l'Emilia-Romagna al primo posto della graduatoria 'Best in Europe 2018' sulle dieci ...

Nuovo CdA Milan - Elliott liquida Fassone : 'Giusta causa' : ... sono stati revocati 'per giusta causa' per volontà della nuova proprietà, Elliott, che controlla il Milan attraverso Rossoneri Sport Investment Lux. L'assemblea ha approvato la delibera a ...

Milan - ufficiale il nuovo cda : Scaroni - Patuano - Tuil. Fassone «licenziato» : Ora è ufficiale: i nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Stefano Cocirio. Presidente ...

Milan - nuovo CdA : Elliott saluta Fassone : TORINO - Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, saranno i nuovi membri del Cda del Milan che ...

Milan - inizia l’era Elliott : prima assemblea degli azionisti e nuovo Cda : L’era Elliott inizia ufficialmente, il fondo americano adesso dovrà smantellare la precedente amministrazione nominando il nuovo Cda E’ partita pochi istanti fa, a casa Milan, l’assemblea degli azionisti del club rossonero, la prima dell’era Elliott. Ad aprire i lavori il consigliere Roberto Cappelli. All’ordine del giorno, la revoca degli amministratori della gestione cinese e la nomina del nuovo cda. ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l

Il Milan : "Guardiamo avanti col nuovo proprietario". Elliott : "Primo passo della ricostruzione" : "Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa": è ...

Dopo l'Europa - il nuovo Milan : Scaroni presidente - cambia la dirigenza : Sabato le nomine di consiglieri e presidente. Leonardo come Dt, Gazidis piace come amministratore delegato

Milan - dal Tas una carezza al nuovo corso Elliott e un piccolo schiaffo all'Uefa : Uno schiaffo alla proprietà cinese dalla procura di Milano che indaga il misterioso Yonghong Li e una carezza al Milan targato Elliott dal Tas, che riammette il club in Europa, ribalta la sentenza ...

Milan di nuovo in Europa - il Tas ha accolto il ricorso : La tanto attesa sentenza del Tas sarebbe arrivata e sarebbe favorevole al Milan: secondo indiscrezioni il ricorso è stato accolto. Ribaltata la decisione dell'Uefa, i rossoneri parteciperanno all'...

Eni : a Milano un 'aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico - 3 - : Tra gli organizzatori c'è molto ottimismo: 'Questo master ha molto appeal per i giovani più curiosi, appassionati di scienza e di quello che la scienza può fare per il nostro sistema. Per quei ...