Il meglio del meglio su Netflix

Manchester City - Guardiola ammette : “deluso dal no di Jorginho? Affatto - meglio che non sia arrivato” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sul mancato arrivo di Jorginho, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda “Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare“. L’allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. ...

Pensioni - Proietti della UIL : meglio uscita dai 63 anni per tutti : Domenico Proietti segretario confederale della Uil in una recente intervista rilasciata al sito 'Pensionipertutti' si è nuovamente detto favorevole ad una modifica della Legge Fornero, ma ha precisato che è contrario alla quota 100 dai 64 anni d’eta', che rischia di peggiorare quanto di buono fatto dal Governo precedente con l’Ape sociale. Nel corso dell’intervista ricorda anche la proposta [VIDEO] fatta all'esecutivo: la possibilita' di 'andare ...

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "Ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Sarri : "Premier League meglio della A" : "Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo" dice Sarri. "Non ho chiesto consigli a nessuno, voglio ...

Novartis : vendite superano quota 13 mld$ nel secondo trimestre - meglio delle attese : Trimestrale migliore delle attese per Novartis. Il colosso farmaceutico svizzero ha archiviato il secondo trimestre 2018 con un utile netto "core" in rialzo del 5% a 3,011 miliardi di dollari rispetto ...

Francia 'africana' campione del mondo - gufo Salvini : 'meglio la musica italiana' : Come spesso accade nella storia, lo sport è portatore di speranza e la nazionale di Deschamps è l'emblema di una nazione che vince unita sotto una bandiera al di là delle differenze nelle origini . ...

Motomondiale - GP Germania : il meglio del weekend in 1 minuto IL VIDEO : ... che ha aperto il weekend tra le lacrime con l'annuncio dell'addio alle competizioni a fine stagione: "E' una decisione complessa perchè questo è lo sport che amo. Potevo avere altre opportunità, ma ...

Mondiali : Francia campione del Mondo. Modric : “la Croazia ha giocato meglio” : Luka Modric è comunque fiero della sua Croazia, dopo la sconfitta nella finale mondiale di Mosca. “Sono triste perche’ abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in Russia”, ha detto il campione della nazionale a scacchi e del Real Madrid, eletto oggi miglior giocatore del Mondiale. “Non e’ facile perdere – ha aggiunto Modric – Bisogna aspettare che le emozioni ...

Savini esulta : "Staffetta italiana 4x400 i veri campioni. Vino - cinema e musica meglio della Francia" : "Eccoli i veri campioni di oggi! E poi il Vino italiano è meglio di quello francese, cinema e musica idem, e la Sardegna è molto più bella della Corsica". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha festeggiato sui social la vittoria della staffetta 4x400 italiana ai Mondiali U20 di atletica di Tampere. Il riferimento sottinteso era ai "campioni" di oggi, vale a dire la Nazionale francese ...

Inter-Lugano - Spalletti : "3-0 in una gara vera. meglio del previsto..." : Luciano Spalletti contento della sua Inter. Il 3-0 al Lugano , nel primo test estivo, ha dato indicazioni positive, anche perché l'avversario, seppur di rango inferiore, era comunque un undici di ...

meglio del previsto la batteria per Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo il 13 luglio : Continua ad essere il tanto apprezzato Huawei P10 Lite uno degli smartphone più popolari del momento. La distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo è scattata un paio di settimane fa e, nonostante il fatto che un numero non indifferente di utenti sia ancora fermo a Nougat, è possibile condividere coi nostri lettori un primo bilancio sulla durata della batteria dopo aver portato a termine il download. Come stanno le cose oggi 13 luglio? ...

Con Repubblica arriva 'Fuoricampo' il meglio della stampa europea in un nuovo inserto : Il racconto del mondo con visioni diverse, dalla trasformazione della società a quella dell'economia, dalle grandi crisi ai protagonisti di ogni settore: uno sguardo a 360 grandi sul nostro pianeta. ...