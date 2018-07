Il maltempo si sposta da Levante a Ponente | tempesta su Andora | FOTO e VIDEO

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

maltempo - i temporali si spostano al Sud ma domani torna l'estate - : Attese piogge in Campania, Calabria e Sicilia. In Toscana è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico. L'instabilità durerà ancora per poco LE PREVISIONI

Meteo - temporali e maltempo si spostano al sud : l’estate va in pausa ma solo per poco : Dopo aver attraversato il nord con improvvisi acquazzoni e un calo termico deciso, la perturbazione Meteo si sposterà in queste ore al centro sud portando locali piogge e anche temporali su alcune regioni. Sarà solo una breve pausa dell'estate che già da metà settimana riprenderà a montare portando a una nuova escalation termica.Continua a leggere

Previsioni Meteo : il maltempo più estremo si allontana dall’Italia e si sposta sul Mediterraneo orientale - il bollettino ESTOFEX : Previsioni Meteo – La situazione su scala sinottica sarà dominata da due caratteristiche: un grande vortice ciclonico nella troposfera media-superiore centrato sul Mar Adriatico meridionale e un ampio sistema di alta pressione nella troposfera inferiore, che si estende su gran parte dell’Europa settentrionale e nord-occidentale. Diverse depressioni stanno ruotando intorno al vortice e influenzeranno il sistema. A ovest del vortice, un ...

maltempo Sardegna : temporale sul Medio Campidano - la pioggia si sposta verso Sud dell’Isola : Intorno a mezzogiorno un temporale ha interessato il Medio Campidano, in particolare i centri di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga e Villacidro: le precipitazioni si stanno spostando verso il Sud dell’Isola e il Sulcis accompagnate da tuoni e fulmini. Non si registrano disagi. A Cagliari allerta meteo e parchi cittadini chiusi: a causa delle condizioni di criticità moderata che hanno portato la Protezione Civile della Sardegna a diramare ...

maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...

maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Allerta Meteo - forte maltempo : nuovo avviso della protezione civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

