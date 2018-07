Il lato oscuro del processo di pace in Corea

Baci e tentativi di violenza Donne aggredite in strada Mondiali - il lato oscuro della festa : Palpeggiamenti fino a veri e propri Baci, con mani che toccano le parti intime. La festa in Francia per la vittoria dei Mondiali da parte della squadra di Didier Deschamps che ha spinto milioni di francesi a scendere in strada per esultare, Segui su affaritaliani.it

Prima Giornata mondiale dello scimpanzé - Jane Goodall : “Amo anche il loro lato oscuro” : Oggi si celebra la Prima Giornata mondiale dello scimpanzé. È stata scelta come data il 14 luglio poiché è il giorno in cui l’etologa Jane Goodall, fondatrice dell’Istituto Jane Goodall e messaggero di pace Onu, iniziò la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé in quello che oggi è il Gombe Stream National Park in Tanzania, uno degli ultimi santu...

Guardare il lato oscuro della «Ville Lumière» : Debutta oggi su Fox Crime, alle 21 e 15, una serie ambientata nella Parigi dell'Ottocento che conferma la fortuna delle fiction in costume, da poco abbiamo visto transitare sugli schermi Picnic ad ...

Tumori : cancro alla prostata - svelato il lato oscuro della risposta immunitaria : Un gruppo internazionale di ricercatori, guidati da Andrea Alimonti del Dipartimento di medicina dell’Università di Padova, della Facoltà di scienze biomediche dell’Usi e dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), ha messo a punto una metodologia innovativa capace di contrastare l’evolversi del carcinoma prostatico. La studio è stato pubblicato oggi da Nature. Il tumore alla prostata è il più frequente negli uomini adulti. Nonostante ...

La forza di Pasteur contro il lato oscuro delle pseudoscienze : ... le ricerche sulle malattie del vino, della birra o dei bachi da seta erano intese ad aiutare l'economia francese in antagonismo con i tedeschi, le teorie scientifiche a differenziare la scienza ...

Macchè naufraghi e perseguitati Il lato oscuro dell'Aquarius Tutte le bugie di giornali e tg : La stampa ha presentato gli imbarcati sull'Aquarius come naufraghi, e non era vero: erano persone che avevano volontariamente preso il mare su mezzi inadeguati, nella certezza di essere presto raccolti da una nave, nel luogo dell’appuntamento. Li ha presentati come persone che sfuggivano a chissà quali oppressioni e non era vero: per oltre il novanta per cento sono emigranti economici. Ha parlato di loro come se fossero in ...

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Piero Ciampi - un concerto-omaggio per ricordare il lato oscuro della poesia : “T’ho amato sempre, non t’ho amato mai”, citazione di un brano di Fabrizio De André cui ricorre quest’anno il ventennale dalla sua scomparsa, è lo slogan di quest’anno di Villa Ada – Roma incontra il mondo, manifestazione che si svolge sulle rive del laghetto di Villa Ada dal 15 giugno al 10 agosto. Tanti gli eventi in programma, per un’edizione che si preannuncia legata al passato ma attenta anche alle tendenze del momento e che darà ...

Norman : ecco il lato oscuro dell'intelligenza artificiale : ... è necessario mettere in chiaro che si tratta di una semplice quanto fondamentale prova fornita al mondo intero per amore della scienza e della verità. Com'è stata realizzata l'AI psicopatica Per ...

INFN - Materia Oscura : i nuovi risultati di DENON1T migliorano la ricerca sul lato oscuro del nostro universo : 'Esplorando sempre meglio lo spazio dei parametri ammessi per le WIMP - aggiunge Elena Aprile - l'esperimento si afferma come il rivelatore più grande e sensibile al mondo per la ricerca diretta di ...

La Cina lancia Queqiao : La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri : La Cina lancia Queqiao: La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri Il lato oscuro della Luna ha sempre suscitato molto interesse da parte di,Scienziati, Astronomi, e anche dagli Ufologi. È un mistero che ci portiamo dietro da molti anni : cosa c’è nella parte oscura della Luna? Per quanto gli astronomi ci offrano una risposta scientifica, in molti continuano a credere che la parte che non si volta mai verso la Terra ...