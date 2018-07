Il caso migranti Come evitare l' inferno e le ipocrisie sulla Libia

MIGRANTI - CONTE : “CELLULA CRISI UE”/ Ultime notizie - replica Commissione : “caso urgente - presto risposte” : CONTE scrive all'Ue una lettera: "cellula di CRISI per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Migranti : nuovo controverso caso. Ong spagnola : 'madre e figlio lasciati affogare da Libia' : ... puibblicando le foto dei resti di un gommone e la notizia della morte di una donna e un bambino e accusando 'i libici li hanno lasciati annegare, un effetto della politica del governo italiano' -

caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due migranti indagati - : Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie"

IL caso/ I migranti economici stanno a Domodossola e fanno un referendum… : Mentre 67 migranti africani sbarcavano a Trapani, c'è un'altra "migrazione" (economica) che potrebbe ridisegnare la carta dell'Italia del nord e non solo. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:04:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Confindustria, se Marcegaglia molla Boccia e gioca da sola, di N. BertiIL CASO/ Cosa c'è dietro lo stop della Germania a Conte-Macron (e al Papa), di N. Berti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Migranti : Di Maio - caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

caso Diciotti - Mattarella chiama Conte : sbarcati a Trapani i migranti : Dopo uno stallo che per i passeggeri è risultato interminabile, alla fine è arrivato l'intervento delle alte sfere della politica italiana per sbloccare la vicenda: la nave Diciotti con a bordo 67 ...

Migranti - caso Iuventa : partono 20 avvisi di garanzia : Dopo il sequestro della nave della Ong, nell'agosto 2017, indagini sul personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children

Migranti - 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa - : Notifiche per l'equipaggio dell'imbarcazione e per il personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che un anno ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

