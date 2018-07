Il business dei matrimoni a Cipro

Il business dei rom che si fanno pagare per bruciare i rifiuti : Un tariffario, dai dieci ai trenta euro appena, per bruciare i rifiuti. Insomma, il prezzo cambia a seconda delle dimensioni del carico da incendiare. È questo il nuovo (?) business dei rom a Giugliano, in provincia di Napoli.Qui, infatti, come racconta in esclusiva Il Mattino, rom hanno imbastito un vero e proprio giro d"affari. La zona calda dei loro loschi traffici è l"aria di sviluppo industriale del comune campano, dove per l"appunto ...