it.euronews

: RT @lanuovasardegna: Igor: 'Dio mi ha ordinato' tre omicidi - Pagina Nazionale - Al_Brambilla : RT @lanuovasardegna: Igor: 'Dio mi ha ordinato' tre omicidi - Pagina Nazionale - lanuovasardegna : Igor: 'Dio mi ha ordinato' tre omicidi - Pagina Nazionale - maxPatriots : RT @Ansa_ER: Igor: 'mi ha ordinato Dio' tre omicidi - Emilia-Romagna -

(Di sabato 21 luglio 2018) In carcere continua a fare sport per mantenere integro il fisico e usa frequentemente la biblioteca consultando libri di storia e religione. Nei rari casi in cui ha incontrato altri detenuti, visto ...