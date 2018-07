Igor il russo | “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio”

Ristorante ospitò agenti che cercavano Igor il Russo - ma nessuno ha pagato : Ristorante ospitò agenti che cercavano Igor il Russo, ma nessuno ha pagato Lo Stato deve alla titolare della taverna “Il Marchese” di Molinella circa 20mila euro, ma da più di un anno quel conto è ancora aperto Continua a leggere L'articolo Ristorante ospitò agenti che cercavano Igor il Russo, ma nessuno ha pagato proviene da NewsGo.

Ristorante ospitò agenti che cercavano Igor il Russo - ma nessuno ha pagato : "All'inizio abbiamo chiesto i soldi ai carabinieri di Molinella, ma loro ci hanno detto che non era di loro competenza e che dovevamo rivolgerci alla Provincia di Bologna", ha detto la Genunche. La ...

Igor il russo - selfie con bici e pistola durante la latitanza in Spagna : Igor il russo, selfie con bici e pistola durante la latitanza in Spagna Le immagini pubblicate dai media iberici sono state recuperate dalla Guardia Civil all’interno di una Go-Pro usata dal killer Continua a leggere L'articolo Igor il russo, selfie con bici e pistola durante la latitanza in Spagna proviene da NewsGo.

Igor il russo - selfie con pistola e crocifisso/ Spagna - foto e video : il "racconto" in Go Pro della latitanza : Igor il russo, i selfie con la pistola prima di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:59:00 GMT)

Igor IL RUSSO - SELFIE CON PISTOLA E CROCIFISSO/ Spagna - foto e video : tutti gli spostamenti in bici : IGOR il RUSSO, i SELFIE con la PISTOLA prima di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Igor il russo - i selfie con la pistola prima degli omicidi in Spagna - : Foto e video sono stati trovati dagli inquirenti spagnoli nella Go-Pro di Norbert Feher, accusato di due omicidi in Italia e di altri tre in Spagna prima di essere arrestato . Così il serbo ha ...

Igor il russo : selfie con pistola e crocifisso/ Spagna - foto e video ma nessuna traccia dei complici : Igor il russo, i selfie con la pistola prima di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Igor IL RUSSO - SELFIE CON PISTOLA PRIMA DEGLI OMICIDI/ Spagna - foto e 6 video della latitanza di Norbert Feher : IGOR il RUSSO, i SELFIE con la PISTOLA PRIMA di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Igor il russo - selfie con la pistola prima degli omicidi : le foto e i video dalla GoPro : prima di uccidere si scattava i selfie con la pistola . Il protagonista di questi scatti, pubblicati dai media spagnoli e a loro volta ripresi dai media italiani, è Norbert Feher, alias Igor il russo ,...

Igor il russo - selfie con la pistola prima degli omicidi : le foto e i video dalla GoPro : prima di uccidere si scattava i selfie con la pistola. Il protagonista di questi scatti, pubblicati dai media spagnoli e a loro volta ripresi dai media italiani, è Norbert Feher, alias Igor il...

Igor il russo - ecco i selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Le immagini pubblicate dai media iberici sono state recuperate dalla Guardia Civil. Nei selfie che il serbo ha realizzato nel corso della sua fuga si vedono quindi l'arma usata per uccidere tre persone (due poliziotti e un allevatore) a El Ventorillo

Igor il russo - selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Igor El Ruso cruzó Aragón en bicicleta y sin colaboradores y su destino Madrid https://t.co/pRyWpYZ1oI " La Comarca , @_lacomarca, 17 giugno 2018

La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie : con la pistola prima di uccidere : Le fotografie e video registrati dal killer di Budrio durante la sua latitanza in Spagna. Sono state trovate nei supporti informatici sequestrati dopo l'arresto, lo scorso dicembre. Dalle immagini, non trapela nessuna traccia dei complici dell'uomo che ha ucciso cinque persone in pochi mesi.Continua a leggere

La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie : con la pistola prima di uccidere : La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie: con la pistola prima di uccidere Le fotografie e video registrati dal killer di Budrio durante la sua latitanza in Spagna. Sono state trovate nei supporti informatici sequestrati dopo l’arresto, lo scorso dicembre. Dalle immagini, non trapela nessuna traccia dei complici dell’uomo che ha ucciso […] L'articolo La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie: con ...