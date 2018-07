Idroplan - l’irrigatore intelligente che risparmia il 30% di acqua : Il sistema Idroplan (foto: Facebook) di Nicola Barzagli del master in Comunicazione della scienza della Sissa di Trieste Quattro ingegneri, uno laureato al Politecnico di Milano, gli altri a Tor Vergata a Roma, hanno trovato un sistema per gestire in modo intelligente le risorse idriche in agricoltura. Da questa idea è nata Idroplan, una startup innovativa formata da Simone Di Domenico, Matteo Cunial, Alessandro Bucciarelli e Francesco ...