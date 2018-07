ICC | il Psg di Buffon va ko | tris del Bayern!

tuttosport

: Uno-due con Dybala e tocco morbido in rete: un anno fa, nell'ICC 2017, Higuain trafiggeva così il PSG ?? - GoalItalia : Uno-due con Dybala e tocco morbido in rete: un anno fa, nell'ICC 2017, Higuain trafiggeva così il PSG ?? - Todomercadoweb : ICC, el Bayern remonta ante el PSG - FOXSportsIT : #ICC2018: @FCBayern batte @PSG_inside 3-1. Ai parigini non basta il gol di Tim Weah. -

(Di sabato 21 luglio 2018) TORINO - Il Bayern Monaco batte 3-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match valido per l'International Champions Cup giocato a Klagenfurt. I francesi, conin campo per 66', passano in ...