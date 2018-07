I migranti arrivano dal Naviglio a Inzago

migranti - autorizzato sbarco a Pozzallo. Fonti Chigi : per la prima volta arrivano in Europa : Roma, 16 lug., askanews, - È stato autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 Migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in rada.

migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Toni Capuozzo : "I migranti che arrivano in Italia non fuggono da guerre" : La vicenda della nave Diciotti che attraccherà molto probabilmente martedì mattina a Trapani ha fatto parecchio discutere in queste ore. I 67 migranti a bordo sono stati tratti in salvo da un ...

Latina - cibo scaduto ai migranti : ‘Arrivano i Nas - fai sparire tutto dal magazzino’. ‘L’ho tolto dal congelatore - poi lo rimetto’ : Come facevano i gestori de L’Azalea a spendere “un euro e 66 a testa, pranzo e cena” per ogni richiedente asilo? Semplice: davano ai loro ospiti cibo scaduto. E’ quanto emerge dalle carte dell’inchiesta della Procura di Latina sulla gestione di alcuni Centri di accoglienza straordinaria da parte di due onlus di Fondi, nel sud pontino. tutto nasce il 20 marzo 2017, quando gli ospiti delle strutture create dalla onlus ...

Perché i migranti non arrivano tutti in Italia in aereo? : Le persone si erano inserite nel mondo del lavoro, stabilizzandosi. Adesso abbiamo un blocco totale." Insomma, per tornare alla domanda iniziale, Perché i migranti"per qualsiasi ragione decidano di ...

Aquarius - i 629 migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

Aquarius - arrivano i rifornimenti sulla nave : i volontari servono il pranzo ai migranti : In attesa che i migranti salvati dalla nave di Sos Méditerranée, l’Aquarius, vengano trasferiti su altre imbarcazioni e portati, nel giro di qualche giorno, al porto di Valencia, sono arrivati i rifornimenti per le persone a bordo. Dopo che già ieri i soccorritori denunciavano il rischio che non avrebbero avuto cibo a sufficienza, oggi hanno distribuito il pranzo. I video sono stati postati su Twitter dai giornalisti Oscar Corral e Sara ...

Ecco perché Malta non fa sbarcare (mai) i migranti. Che poi arrivano in Italia : Per quale motivo i migranti soccorsi dalle Ong non finiscono mai a Malta, ma vengono traghettati dai natanti umanitari sempre in Italia? È la domanda che tutti gli Italiani si stanno ponendo in queste ore, da quando la notizia alla nave Aquarius è stato impedito di attraccare nei porti Italiani. La decisione del Governo è arrivata nella serata di domenica 10 giugno, quando Matteo Salvini ha chiesto di far approdare il natante con 629 ...

I migranti non arrivano più in Italia : ad aprile 2.800 - -78% rispetto al 2017 : Sono in forte calo i migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, ad aprile...