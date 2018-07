I Fatti Vostri | Giancarlo Magalli | “Adriana Volpe mi ha screditato”

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta per I Fatti Vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta di I Fatti Vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

I Fatti Vostri : Laura Forgia dice addio a Giancarlo Magalli : Laura Forgia abbandona I Fatti vostri di Giancarlo Magalli Laura Forgia ha deciso di lasciare la conduzione de I Fatti vostri: dalla prossima stagione televisiva, inFatti, non la ritroveremo al fianco di Giancarlo Magalli. A rendere pubblica questa decisione è stato TvBlog. A settembre scorso Laura Forgia era stata scelta al posto di Adriana Volpe, dopo le querelle con Giancarlo Magalli. Una lite partita in diretta, portata avanti per giorni ...

