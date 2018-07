“I dinosauri? Ce li abbiamo in salotto” Ecco come questo scenografo di Las Vegas è

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) Lyle Coramdi Lasha trasformato il salotto di casa in uno zoo per creature giurassiche. Utilizzando proiettori, schermi e luci ha fatto sì che dalle porte a vetro del salotto ci si potesse affacciare su uno spaccato di giungla in pieno stile “Jurassic Park“. Il web intero si unisce allo stupore della figlia delloche nel video gioca divertita con le immagini iper realistiche di brontosauri, triceratopi, velociraptor, fuggendo via solo di fonte ad un’imponente T-rex. L'articolo “I? Ce liin salotto”.di Lasè riuscito a far felice la figlia proviene da Il Fatto Quotidiano.