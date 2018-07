I 4 segni zodiacali più pessimisti

vanityfair

: Voglio sempre sapere cosa sta facendo la persona. Certo, non credo molto nei segni zodiacali , ma le persone del s… - GeorgiaTail : Voglio sempre sapere cosa sta facendo la persona. Certo, non credo molto nei segni zodiacali , ma le persone del s… - AlvaroDelfi : Finirai sicuramente per pentirti se lascerai uno di questi 5 segni zodiacali - FaziEditore : «Dopo quel momento, Sarah raccoglieva i capelli, si scostava un poco e lui le si adagiava accanto, contando le stel… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Non rimanete mai sorpresi se qualcuno vi lascia o vi abbandona, senza farsi più sentire? Ogni cosa che non va è un sospiro di rassegnazione? Ogni bicchiere per voi è sempre mezzo vuoto? Insomma, vi sembra che sopra di voi aleggi la celebre nuvola di Fantozzi, alla quale ormai siete abituati e anzi, vi sentite persi senza? Bene, allora è probabile che questo atteggiamento non sia colpa vostra, ma solo appartenete alla schiera deipiù. LEGGI ANCHEE voi che fiore siete? Ve lo svela il segno zodiacale Niente di cui preoccuparsi: non tutti sono nati con gli occhiali dalle lenti rosa con cui vedere il mondo, non tutti sono fatti per essere super ottimisti come i Leone o ottimisti a prescindere come gli Ariete. Ci dovrà essere pur qualcuno che faccia da contraltare a tutta questa positività. Ecco, alcunidello zodiaco hanno il dono del pessimismo: sì, il dono, ...