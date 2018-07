Ho un tumore | come mi curo senza vitalizio? | lo sfogo di Franco Grillini

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ Ecco come ha reagito e cosa ha fatto dopo averlo scoperto : Elena Santarelli parla ancora del tumore che ha colpito il figlio Giacomo: Ecco come ha reagito il marito e cosa ha fatto lei dopo averlo scoperto, le dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Melanoma e dieta : ecco come prevenire il tumore con l’alimentazione : Il Melanoma colpisce di meno nel Sud Italia. Sono nette le differenze territoriali nei tassi di incidenza di questo tumore della pelle, inferiori del 48% fra gli uomini e del 45% fra le donne nel Meridione rispetto alle Regioni del Nord. Oltre al diverso fototipo, riveste un ruolo importante anche la dieta, più ricca di frutta e verdura al Sud. Molti agenti antiossidanti in fase di sperimentazione per la prevenzione di questa neoplasia sono ...

Ora mai più Lisa racconta come sono guarita dal tumore : La cantante Lisa si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un racconto carico di emozione, quello che la cantante affida alle pagine di Oggi: “Era il 2006. Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone, non avevo più il ciclo. Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli. sono stata ...

Ora mai più Lisa racconta come sono guarita dal tumore : La cantante Lisa si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un racconto carico di emozione, quello che la cantante affida alle pagine di Oggi: “Era il 2006. Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone, non avevo più il ciclo. Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli. sono stata ...

Lisa : "Ho sconfitto un tumore al cervello - ora non voglio perdere un secondo. Vado come un treno" : Sul palco del programma "Ora o mai più", Lisa tenta la rinascita artistica, ma la sua battaglia più importante lei l'ha vinta qualche anno fa. La cantante - che molti ricorderanno per il suo singolo più famoso, "Sempre", arrivato terzo a Sanremo nel 1998 - ha sconfitto un tumore al cervello: una malattia che l'ha tenuta lontana dalla scena musicale per sei anni.In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lisa ha raccontato ...

Come diagnosticare il tumore ovarico? : In Italia si calcola che ogni giorno vengano diagnosticati circa 1.000 nuovi casi di tumore maligno1 . Possono colpire sia uomini che donne, in ogni fascia di età. Per esempio, il tumore ovarico, uno dei più frequenti nella popolazione femminile, è tra le prime cinque cause di morte oncologica per le donne che hanno fino a 69 anni di età1. È difficile da diagnosticare nelle prime fasi di comparsa della malattia, ed è per questo definito anche ...

Nadia Toffa - come sta? Torna a sorridere/ Foto - prosegue la lotta al tumore ma : “Ieri bella serata fra amici” : Nadia Toffa, come sta? Torna a sorridere. Foto, prosegue la lotta al tumore ma: “Ieri bella serata fra amici”. La conduttrice e inviata de Le Iene, si mostra di nuovo pubblicamente(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:13:00 GMT)

Cos’è il tumore della tiroide e cosa lo provoca : ecco le cause e i sintomi più comuni - come si cura e chi è a rischio : Il tumore della tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ Come sta adesso? Gli ultimi aggiornamenti via social : Gli italiani continuano a tenere il fiato sospeso in attesa di notizie positive sul piccolo Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:51:00 GMT)

“Sì - Giacomo ha un tumore : ecco come sta”. Elena Santarelli - le ultime notizie sul figlio : Sono passati sei mesi circa da quando Elena Santarelli ha reso noto il dramma che sta affrontando la sua famiglia: la malattia di Giacomo, il figlio primogenito avuto dal marito Bernardo Corradi. E sono sei mesi che Elena, nonostante il periodo difficile, continua a spronare e incitare positivamente su Instagram le persone che vivono una situazione simile alla sua. Non si perde d’animo la Santarelli, dà consigli ai suoi follower e ...

Elena Santarelli - ultime notizie sul figlio : “Sì - ha un tumore - ma ecco come sta e perché sono felice” : Elena Santarelli, le sue ultime parole sul figlio: “Sì, ha un tumore, ma ecco come sta e perché sono felice” Elena Santarelli sta continuando a fiancheggiare e sostenere suo figlio Giacomo, ancora in lotta contro il tumore. Nonostante la battaglia sia di quelli delicate, la moglie di Bernardo Corradi non si perde d’animo e prosegue addirittura a […] L'articolo Elena Santarelli, ultime notizie sul figlio: “Sì, ha un ...

tumore al pene - la malattia "sconosciuta" : come si scopre e come si può evitare l'asportazione dell'organo : Pudore, poca prevenzione e diagnosi tardive: per questo il Tumore al pene è pericolosissimo. Poco diffuso (ne soffre un uomo su centomila), ha registrato nel solo 2017 500 nuovi casi. I più colpiti sono gli over 50 e in particolare gli over 75 anni, e come spiega Leggo.it tre pazienti su 4 sono anco

Ora o mai più - Lisa vince e commuove tutti : «Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita» : Ha vinto la prima puntata di 'Ora o mai più' dieci anni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il singolo 'Sempre'. Ma soprattutto AnnaLisa Panetta , in arte Lisa, ha commosso il pubblico ...

Lisa vince e commuove tutti : 'Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita' : Una storia di dolore, ma anche di rivincinta. E' quella di Lisa , nome d'arte di AnnaLisa Panetta, che ieri ha vinto la prima puntata di ' Ora o mai più ' venti anni dopo aver partecipato a Sanremo ...