Gp Germania | Hamilton si ferma in Q1 | partirà 14mo

Formula 1 Germania - boom boom Vettel : è pole - Hamilton nelle retrovie [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho rotto lo sterzo. Qui è impossibile rimontare” : Non può essere di certo lo specchio della felicità Lewis Hamilton, costretto a terminare anzitempo le qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Un problema tecnico ha costretto il britannico ad alzare bandiera bianca e non poter fare nulla per rimediare. Lewis, addirittura, ha cercato di spingere a braccia la W09 ma senza ottenere grandi risultati. “Non ho capito esattamente cosa sia successo. Ho ...

Formula 1 - Ferrari alla prova di maturità in Germania : Hamilton partirà 14esimo : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....

F1 - qualifiche GP Germania - Hamilton fuori - partirà 14° [Diretta live e orari tv Sky e Tv8] : Dominio Red Bull nella prima giornata di prove libere nel Gran Premio di Germania, ad Hockenheim. Al mattino Daniel Ricciardo si è piazzato davanti a tutti con 1:13.525, per poi dedicarsi nel pomeriggio (solo 13°) al lavoro sul passo gara. L’australiano della Red Bull domenica scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. Nella sessione pomeridiana è quindi Max Verstappen a far segnare il miglior tempo in 1.13.085, nuovo ...

Formula 1 - in Germania Hamilton e Vettel favoriti alla pari : Tornano a rombare questo weekend i motori della Formula 1: domani va in scena il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Campionato Mondiale 2018. Dopo aver trionfato a Silverstone, Sebastian Vettel si è riportato in testa nella classifica piloti con otto punti di vantaggio sull’eterno rivale Lewis Hamilton. Ora lo attende la pista di casa, l’Hockenheimring, sulla quale con la Ferrari non è mai riuscito a vincere e dove può provare a ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...