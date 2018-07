Governo : Speranza - su nomine lottizzazione da prima Repubblica : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘Altro che Terza Repubblica. Assistiamo ogni giorno ad una lottizzazione scientifica di enti e società pubbliche. La spartizione del potere di questi giorni ricorda molto più la prima Repubblica”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza.L'articolo Governo: Speranza, su nomine lottizzazione da prima Repubblica sembra essere il primo su ...

Governo : Speranza - Salvini vero premier - serve Risorgimento sinistra : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Salvini è il ministro dell’Interno e il segretario della Lega. In realtà è anche il vero capo del Governo. I Cinque Stelle non sono in grado di arginare il suo strapotere. E lo dico con profonda inquietudine perché sappiamo distinguere e i Cinque Stelle sono tutt’altra cosa rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Di Maio elogiando il presidente Mattarella ha nei fatti sconfessato ...

Governo : Speranza - stucchevoli polemiche su Cantone : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Non si usi la lotta alla corruzione come terreno di polemica politica”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza in un passaggio del suo intervento a Monopoli durante un incontro con i cittadini in vista del voto di domenica. ‘La lotta alla corruzione deve essere un obiettivo di tutti. Sono stucchevoli le polemiche di queste ore sull’Anac e sul ...

Governo : Speranza - esecutivo Conte fa esultare tutte destre Ue : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il Governo Conte fa esultare le destre di tutta Europa a partire da quelle di Orban e Le Pen”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante un incontro pubblico con i cittadini a Roma in vista delle amministrative. ‘Noi di Liberi e Uguali faremo un’opposizione dura e intransigente affinché non si tocchino i diritti dei lavoratori e non si ...

Governo : Speranza - entusiasmo Le Pen la dice lunga : Rma, 23 mag. (AdnKronos) – “Marine Le Pen è entusiasta di questo Governo e questo la dice lunga”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante la trasmissione Studio 24 su Rainews.“A me sembra -ha aggiunto- che questo Governo nasca con un forte orientamento a destra. C’è una saldatura tra un partito pigliatutto come i 5 stelle e uno dei principali alleati della ...

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...