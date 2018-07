Governo | Nomine | Di Maio si impone sui vertici di Cdp | Tria sceglie la squadra al Tesoro

SAVONA - ILVA E NOMINE/ L'attacco al Governo di chi vuole svendere l'Italia : Con la nomina di Fabrizio Palermo si disinnesca un fronte caldo per il Governo , che continua a essere sotto attacco. Al momento invece è l'unico che può difendere i paese. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:00:00 GMT)TRUMP+PUTIN/ L'unico patto che può evitare la terza guerra mondiale, di G. SapelliDIETRO LE NOMINE / Da Renzi a Berlusconi, tutti dentro il nuovo potere M5s-Lega, di A. Fanna

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : accordo di Governo sulle nomine - nodo Istat con Boeri (21 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : accordo di Governo sulle nomine . Grasso condannato a risarcire il Pd. Ministro Savona indagato per usura bancaria. (21 luglio 2018) .(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Nomine Cdp - Governo : "fumata bianca" : 16.50 - Fabrizio Palermo nuovo direttore di Cdp (chi è) e Alessandro Rivera nuovo direttore generale del Tesoro. La partita delle delicate Nomine si è chiusa con il ministro Tria che se da un lato ha dovuto rinunciare a quello che sarebbe stato al suo candidato per Cassa depositi e prestiti (si parlava dell'ex presidente Bei Dario Scannapieco) dall'altro l'avrebbe spuntata sul nome da lui proposto per la direzione generale del Tesoro. Rivera, ...

M5s e Lega completano il puzzle "nomine" : ora il Governo è pronto a cambiare l'Italia : Per capire l'importanza di questa nuova tessera del puzzle del nuovo potere politico italiano è importante tener conto che la cassa deposito e prestiti sarà il motore finanziario su cui si intende far leva per...