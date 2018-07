Governo | Librandi Pd | Salvini e Di Maio spieghino perchè proteggono Savona

Governo - Librandi (Pd) vs Caiata (ex M5s) : “Fate paura - dite balle e fate proposte sataniche”. “Rispetti gli elettori” : Polemica vivace a Coffee Break (La7) tra il deputato Pd, Gianfranco Librandi, e Salvatore Caiata, deputato del Gruppo Misto, espulso dal M5s perché indagato per riciclaggio. L’ex parlamentare di Scelta Civica continua ad accusare Salvini e il Governo Conte per la gestione del caso Aquarius. Caiata non ci sta: “Trovo veramente ridicolo che siamo accusati di disumanità per aver bloccato una nave, quando sono anni che accogliamo le navi nei nostri ...