Governo : Gasparri - Savona? unica usura è stare con M5S : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro Savona non deve temere assurde accuse di usura, deve temere un altro tipo di usura. Quella che può subire stando in compagnia di Ministri grillini politicamente analfabeti. è questa l’usura che rischia e che lo dovrebbe indurre a dare le dimissioni. Il suo curriculum e la sua statura non meritano di essere shakerati insieme a personaggi come Conte e l’accolita di Ministri ...

Centrodestra : Gasparri - FI fondamentale per tornare al Governo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Se si affronta il tema immigrazione e rapporti con la Libia, anche l’attuale governo ammette che l’unico accordo utile per bloccare le partenze è il trattato Italo-libico voluto da Berlusconi. Se si parla di lavoro è evidente la superiorità della legge Biagi voluta dal Centrodestra guidato da Berlusconi, sulle confuse norme dirigiste che cambieremo in parlamento per evitare ondate di ...

Lavoro : Gasparri - Governo ritiri dl dignità - così va a sbattere : Roma, 14 lug. , AdnKronos, 'Il governo non ci ascolta e con ostinazione degna di miglior causa va a sbattere. ritirino subito il decreto sull'economia, nato dopo un difficile travaglio, e si mettano con umiltà intorno a un tavolo per valutare cosa serve realmente per creare Lavoro'. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri , FI, . 'Siamo ...

Lavoro : Gasparri - Governo ritiri dl dignità - così va a sbattere : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo non ci ascolta e con ostinazione degna di miglior causa va a sbattere. ritirino subito il decreto sull’economia, nato dopo un difficile travaglio, e si mettano con umiltà intorno a un tavolo per valutare cosa serve realmente per creare Lavoro”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI). “Siamo all’assurdo, la stessa relazione governativa che accompagna il testo del ...

Conservatori e liberali nell'era di Trump e del Governo Conte. L'opinione di Billi - Campi - Capezzone e Gasparri : ... per Dario Citati del Centro Studi Machiavelli, "un'opera di rara virtù che può stare bene sulla scrivania capo governo così come all'interno della bibliografia di un esame di scienza politica" Al ...

Governo : Gasparri - pronti a contributo su Anac - appalti e banche popolari : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Se si metterà mano alle normative riguardanti le banche popolari, noi daremo un contributo positivo e costruttivo. Perché il nuovo Governo farebbe bene a smantellare le scelte sbagliate fatte nel passato. Forza Italia ha posizioni chiarissime e le esporrà in Parlamento con immediatezza”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.“Così come -aggiunge- abbiamo valutato ...

Governo - Gasparri (FI) : “Propositi generici e dimenticanze. Voto contrario al nuovo Governo” : “Discorso con propositi generici e qualche dimenticanza, attendiamo verifica dei fatti”, così Maurizio Gasparri a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo, Gasparri (FI): “Propositi generici e dimenticanze. Voto contrario al nuovo Governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - FI apre al Governo "Sì allo stop a sbarchi e Ong" L'annuncio di Maurizio Gasparri : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimita' nella commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell'Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong Segui su affaritaliani.it

Governo - Gasparri : Forza Italia sosterrà lo stop agli sbarchi : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop ...

Governo : Gasparri - Lega-M5S esecutivo del no - rischiamo disastro : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un Governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull’occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l’aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente ...

