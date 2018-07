Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android

BikeMi in scioltezza con l’Action Bici Milano di Google Assistant : Se abitate a Milano (o frequentate spesso la città( e utilizzate le Bici BikeMi a noleggio, l'Action Bici Milano per Google Assistant potrebbe decisamente fare al caso vostro: ecco come funziona! L'articolo BikeMi in scioltezza con l’Action Bici Milano di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa modifiche all'interfaccia per il Web : Google Immagini sta sperimentando un nuovo design che include un visualizzatore di foto simile a una cartolina e un carosello a forma di pillola

Il Play Store testa una nuova interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar.

Blueline e Crosshatch - cioè i Google Pixel 3 - sempre più una costante delle AOSP : I due Google Pixel 3, Blueline e Crosshatch, vengono menzionati sempre insieme e, come si può notare dagli screenshot, sono accompagnati dai precedenti

Google - i palloni aerostatici Loon porteranno internet in Kenya : (Foto: Loon) La società sorella di Google, Loon, ha annunciato la partnership con Telkom Kenya per la connettività trasportata dai palloni aerostatici. Come parte del suo primo accordo commerciale, Loon si è impegnato a portare l’accesso a internet in alcune delle regioni più inaccessibili del Kenya: se è vero che gran parte della popolazione del Kenya, di circa 49 milioni di persone, è coperta dalla copertura mobile, è vero anche che ...

Google - Trump attacca l’Ue per la maxi multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Questa Mappa Mostra Qual è Il Prodotto Più Ricercato Su Google In Ogni Paese Del Mondo : Nell'immaginario collettivo, Ogni Paese viene associato a una tradizione, un piatto tradizionale o un oggetto che per Qualche motivo e in Qualche modo ha finito per identificarlo. In maniera simile, ...

La giga multa dell’Ue contro Google nasce da un’inchiesta partita male : Roma. La Commissione europea ha multato Google per 4,34 miliardi di euro, circa 5,1 miliardi di dollari, con l’accusa di abuso di posizione dominante nel campo dei sistemi operativi per smartphone. “Google ha usato Android come veicolo per rafforzare il dominio del suo motore di ricerca”, ha scritto

Google porta la sua rete sotto l’Atlantico - tra Stati Uniti e Francia : Google si prepara a costruire il primo cavo transatlantico proprietà esclusiva di una società che non sia di telecomunicazioni. Questo è il progetto Dunant (Henry Dunant fu il primo destinatario del Nobel per la pace nel 1901) che dovrebbe vedere la luce nel 2020. Google aveva già collaborato con Facebook nel 2016 per l’infrastruttura digitale sottomarina di 8mila miglia che collega Los Angeles e Hong Kong mentre l’azienda di ...

