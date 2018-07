Gol e spettacolo | Inter e Zenit non si risparmiano | Lautaro Martinez salva nel finale i

F1 - Ecclestone non ci sta : “questo sport ha troppe reGole che rovinano lo spettacolo” : L’ex boss della Formula 1 ha criticato le novità regolamentari inserite negli ultimi anni, sottolineando come rovinino lo spettacolo Questa nuova Formula 1 non piace affatto a Bernie Ecclestone, che non perde occasione per esprimere la propria contrarietà alla piega che sta prendendo la situazione. LaPresse/Photo4 Mister E ha espresso il proprio punto di vista quando siamo arrivati a metà stagione, sottolineando come tutte queste ...

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

Il capodoglio ripreso dal drone - lo spettacolo nel Golfo di Taranto : Due avvistamenti in due giorni di almeno tre esemplari, uno dei quali ripreso grazie alla tecnologia del drone, che restituisce immagini dall'alto spettacolari del Golfo di Taranto. Una delle ...

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : spettacolo al CG Is Molas : Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World grande Golf al CG Is Molas. Il torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private si disputerà dal 12 al 15 luglio e sarà anticipato domani 11 luglio dalla Pro Am Il Challenge Tour europeo ritorna in Sardegna per Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), in calendario anche nell’Italian Pro Tour Banca Generali ...

Risultati Mondiali 2018 / Diretta Gol live score : Francia ok con Mbappé - spettacolo a Kazan (ottavi 30 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score delle partite di oggi, sabato 30 giugno. Si giocano i primi due ottavi: Francia Argentina e Uruguay Portogallo(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Mondiali Russia - Francia ed Argentina regalano Gol - spettacolo ed emozioni : Mbappè è un alieno - Messi e compagni eliminati [FOTO e TABELLONE] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Che Gol ha fatto Pavard? Spettacolo in Francia-Argentina - poi delirio Mbappé [VIDEO] : GOL PAVARD – Francia ed Argentina sono in campo per il primo match degli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, Spettacolo incredibile. Francia subito in vantaggio, grande azione di Mbappé, rigore e Griezmann non sbaglia. Pogba e compagni giocano meglio ma una magia di Di Maria impatta il match, all’intervallo 1-1 il risultato. Spettacolo nella ripresa, Argentina in vantaggio con Mercado, poi la Francia ribalta tutto con Pavard e ...

Golf - Quicken Loans - spettacolo Molinari : ANSA, - ROMA, 30 GIU - Prova strepitosa di Francesco Molinari al Quicken Loans di Golf. Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, nel Maryland , Stati Uniti, , l'azzurro a metà gara è in 4/a ...

Golf - seconda tappa della Road to Rome 2022 : emozioni e spettacolo per gli Open Days in Veneto : Famiglie e tanti bambini sul green per le prove gratuite in 26 circoli. Al Golf Club Padova conferenza sul tema “Ambiente” e sfida sul campo con i professionisti Migliozzi e Cianchetti e i giovani Golfisti Entusiasmo, curiosità e tanta voglia di scoprire il Golf, gli “Open Days” in Veneto hanno dimostrato ancora una volta che il Golf è uno sport coinvolgente e per tutti. Tante le famiglie con bambini che si sono cimentate con ferri e palline ...

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

Mondiali 2018 - la Russia dà spettacolo in campo e fuori : Goleada contro l’Arabia Saudita - sugli spalti show dei tifosi - di Golovin e… di Putin [FOTO] : Mondiali Russia 2018, la kermesse è iniziata all’insegna dell’entusiasmo sugli spalti e non, i padroni di casa subito protagonisti così come Putin Mondiali Russia 2018, dopo tanta attesa, oggi è stato il giorno del via definitivo alla competizione. Dapprima, una splendida cerimonia d’apertura, ha entusiasmato i tifosi sugli spalti ed in diretta tv da tutti i continenti, anche con qualche eccesso come il dito medio di Robbie ...

Golf - Batistuta dà spettacolo a Poggio dei Medici : Scarperia , Firenze, , 2 giugno 2018 - Da Batigol a BatiGolf . In attesa di frequentare il corso allenatori a Coverciano, Gabriel Batistuta si è dedicato a una delle sue passioni extracalcistiche: il ...

Video / Partita del Cuore 2018 (6-3) highlights e Gol. Totti e Cassano - spettacolo anche con Carlo Conti : Video Partita del Cuore 2018 (risultato finale 6-3): highlights e gol del match di beneficenza. La nazionale cantanti trionfa al Marassi contro la formazione del Sorriso.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:50:00 GMT)