Gli italiani vogliono tenersi stretto l' euro | improprio arruolarci fra i sovranisti

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - voGlio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

A luGlio 19 milioni di italiani in ferie : l'88% resta in Italia : Roma, 21 lug., askanews, - Con le ultime partenze salgono a 19 milioni gli Italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell'estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell'1% ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 luglio. Tutti Gli italiani in gara : Da domani ai Mondiali di Scherma a Wuxi si comincerà a lottare per le medaglie. In programma ci sono le prove individuali della spada femminile e della sciabola maschile. Italia che vuole essere subito protagonista e che ha da giocarsi carte importanti per centrare subito il primo podio. AZZURRI IN PEDANA Spada femminile: Mara Navarria, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio Sciabola maschile: Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi ...

Pensioni - Gli italiani cominciano ad accantonare troppo tardi : Gli italiani saranno pure un popolo di risparmiatori (anche molto prudenti), ma cominciano con grave ritardo ad accantonare una parte dei loro redditi in vista della pensione. Questo è l'esito di uno studio (“Global Investor Study 2018” di Schroders) condotto in 30 Paesi su un campione di oltre 22.000 persone. I dati sul mondo delle PensioniGli italiani e gli altri cittadini europei sono quasi identici riguardo alla stima di ciò che devono ...

Ecco lo studio che difende i migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno deGli italiani" : Tra questi diritti il più sbandierato è quello al lavoro, insidiato dalla concorrenza dello straniero ' si legge sul sito Financial Community Hub , che ha rilanciato la ricerca di Economia Italiana ...

Debiti - mutui e leasing i principali prodotti finanziari per i quali Gli italiani si rivolgono al Fintech : La piattaforma per web marketing SEMrush ha monitorato la dimestichezza degli italiani con la Fintech, cioè l’impiego della tecnologia per fare affari, effettuare transazioni e gestire i propri soldi. La ricerca si è focalizzata...

Italiani più fiduciosi sulle proprie prospettive - ma ancora prudenti neGli acquisti : L’Osservatorio mensile Findomestic rileva che a giugno c’è stato un netto miglioramento della fiducia degli Italiani per le prospettive sia proprie che dell’Italia nel complesso, ma che tale miglioramento...

Gli immigrati rubano il lavoro aGli italiani e fanno diminuire gli stipendi? Falso. Ecco lo studio che spiega perché : Gli immigrati rubano il lavoro agli italiani? Gli italiani guadagnano di meno per colpa degli stranieri? La risposta è no, sono false entrambe le affermazioni e a smentire i classici luoghi comuni questa volta è uno studio pubblicato dalla rivista "Economia Italiana" e realizzato da alcuni ricercatori attraverso l'analisi dei dati Inps raccolti tra il 1995 e il 2015.Continua a leggere

I coupon piacciono sempre di più aGli italiani : ecco perchè : Cresce in Italia sempre di più il commercio elettronico. I numeri certificano anche nel 2018 l’apprezzamento degli italiani per gli

Mountain bike - Campionati Italiani 2018 : a Pila si lotta per la maGlia tricolore. Gerhard Kerschbaumer pronto a ripetersi : Questo fine settimana si svolgeranno a Pila (Valle d’Aosta) i Campionati Italiani di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. I migliori biker del Bel Paese si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore su un percorso impegnativo e tecnico, che premierà gli atleti più resistenti. Nel cross country tutti i riflettori saranno puntati su Gerhard Kerschbaumer, che dopo la storica vittoria in Coppa del Mondo a ...

L'albero della gratitudine neGli ospedali italiani : i messaggi lasciati nelle bacheche dai pazienti e dai loro familiari. Una catena d'amore - ... : ... da questa naturale catena dell'aiuto, che infiamma i cuori, accende il sentimento, un'abitudine d'amore che sta crescendo negli ospedali italiani e che ci consegna l'altro volto della cronaca. Il ...

Internet : l’82% deGli italiani non sa riconoscere una fake news : L’82% degli italiani non è in grado di riconoscere una fake news sul web: il dato emerge emerge dal rapporto “Infosfera” sull’universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell’università Suor Orsola Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di Social media marketing, in collaborazione ...

Studio sui migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno deGli italiani" : I migranti non rubano il lavoro agli italiani, svolgono le occupazioni che loro non vogliono più fare e - anche dopo anni sul cantiere, in fabbrica o a rassettare le camere degli alberghi - guadagnano meno dei dipendenti locali. Non solo: la loro presenza nel mercato del lavoro ha fatto gonfiare (anche se di poco) le buste paga di chi è nato in Italia. Non è una serie di slogan messi in fila ma il risultato di uno Studio ...

Cdp - perché tutti puntano sulla Cassa? Nei suoi forzieri 340 miliardi di risparmio deGli italiani : La Cassa depositi e prestiti è da sempre l'oggetto del desiderio della politica. Nei suoi forzieri sono custoditi 340 miliardi di risparmio degli italiani, in gran parte raccolto attraverso i Buoni ...