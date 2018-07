Gli auguri a Beppe Grillo che compie 70 anni | lui | ' Vi aspetto su Marte'

Matrimonio Noemi e Gabriele Greco/ Foto - da Laura Pausini a Paola Turci. Gli auguri vip sui social : Noemi e il fidanzato Gabriele Greco si sono sposati dopo 10 anni circa di fidanzamento. La cantante si esibisce sulle note di "Altrove" insieme a Morgan, invitato alle nozze.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5S : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgoGliosi del sogno che ci hai regalato : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori. Sarà che sei cresciuto in periferia, sarà che hai fatto la gavetta, sarà che hai lavorato per 50 anni senza fermarti mai. Sarà che nuoti come se ti dovessi ancora allenare per attraversare lo Stretto, sarà che divori decine di libri, sarà ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgoGliosi del sogno che ci hai regalato (2) : (AdnKronos) – “Con te -prosegue il post- c’è sempre stato Gianroberto, ma nelle piazze e nei video vedevamo sempre te. Eri tu che ti fermavi anche un’ora dopo i comizi e avevi una parola per tutti quelli che si avvicinavano a te anche solo per un abbraccio. Io ero uno di quelli che passavano di là, che ti ha sentito, che si è avvicinato e poi non se ne è più andato. Ora siamo milioni e siamo maledettamente orgogliosi del ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgoGliosi del sogno che ci hai regalato (3) : (AdnKronos) – “Non mi sorprenderebbe se un giorno ti facessi sparare da un razzo per andartene tra le stelle, anche solo per il gusto di andare a mettere la bandierina del Movimento sul suolo marziano con una diretta che sarebbe seguita da milioni di persone. Se hai attraversato lo Stretto potrai attraversare anche lo spazio? Per noi sei un eroe e gli eroi possono fare qualsiasi cosa, anche compiere 70 anni e diventare più giovani. ...

21 luGlio 2018 : auguri di buon onomastico Daniele! Ecco IMMAGINI - VIDEO e FRASI per Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

Auguri George! Per il compleanno del principino la famiGlia reale vola ai Caraibi : Nonostante siano ormai due i fratelli che rischiano di rubargli la scena, i suoi bronci e le sue espressioni corrucciate continuano a intenerire e far sorridere il mondo intero. 'Se neanche quest'...

Pietro Senaldi e Gli auguri a Libero : da redattore a direttore in 15 anni : Io a quei tavoli ero un tecnico, come si dice dei ministri non portati dal partito, ma i mille giorni in Padania, mondo che fino al gennaio 1997 mi era pressoché sconosciuto, mi sono serviti tanto, ...

Rovazzi e Gli auguri a Fedez per la nascita di Leone : il cantante racconta la verità : Fabio Rovazzi non ha fatto gli auguri a Fedez per la nascita di Leone? La verità raccontata dal cantante di Andiamo a comandare Che i rapporti tra Rovazzi e Fedez non siano più quelli di una volta è stato ormai assodato. Il cantante di Andiamo a comandare, interpellato sulla questione, ha recentemente spiegato che è […] L'articolo Rovazzi e gli auguri a Fedez per la nascita di Leone: il cantante racconta la verità proviene da Gossip e Tv.