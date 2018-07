Giuseppe Parretta | morto a 18 anni per salvare i fratelli | lo sfogo della madre

Blastingnews

: Lettera aperta della madre di Giuseppe Parretta allo Stato: Sono una madre senza più un figlio - #Lettera #aperta… - zazoomnews : Lettera aperta della madre di Giuseppe Parretta allo Stato: Sono una madre senza più un figlio - #Lettera #aperta… - ilquotidianoweb : J'accuse della madre di Giuseppe Parretta ucciso a 18 anni «In Italia ci sono vittime di Serie A e vittime di Serie… - zazoomblog : Lettera aperta della madre di Giuseppe Parretta allo Stato: Sono una madre senza più un figlio - #Lettera #aperta… -

(Di sabato 21 luglio 2018) La vicenda diè surreale, oltre ad essere triste e tragica. Il giovane di appena 18perse vita lo scorso 13 gennaio a Crotone, ucciso mentre si trovava con suae i suoia cui riuscì ala vita. Dietro ad un barbaro gesto ci sarebbe stata una banale lite di vicinato. Ad ucciderlo a colpi d'arma da fuoco fu Salvatore Gerace, 57, ex sorvegliato speciale. Il delitto avvenne nella sede dell'associazione "Libere donne", che dacombatte la violenza sulle donne, presieduta dallavittima, Caterina Villirillo. Una di quelle notizie che lasciano sconforto e tristezza, come è normale che sia, sentimenti che laCaterina ha deciso di mostrare pubblicamente attraverso una lettera aperta in cui denuncia 'la solitudine in cui lo Stato ha lasciato la famiglia' dopo l'omicidio di suo figlio da parte di un pregiudicato vicino di casa ...