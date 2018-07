Giulia De Lellis | su Instagram la paura durante la notte di maltempo

Giulia De Lellis torna con Andrea Damante e sbotta sui social/ "L'uomo da evitare? Ecco qual è" : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: la coppia non si nasconde più e l'ex corteggiatrice sbotta sui social contro le colleghe piene d'invidia.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Giulia De Lellis al veleno su Instagram : «Mi dispiace per le mie colleghine che non ci arrivano» : Per Giulia De Lellis è davvero un periodo intenso, sempre molto attiva sui social e sul suo nuovo canale Instagram Tv, la De Lellis sembra aver fatto pace con il suo ex Andrea Damante. Un...

Giulia De Lelliss stanca delle critiche sbotta : il messaggio rivolto alle colleghe : Giulia De Lellis di nuovo insieme ad Andrea Damante: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l’ennesima critica perde la pazienza Periodo di fuoco questo per Giulia De Lellis che, pur avendo ritrovato la pace con Damante, deve sempre più spesso fare i conti con le continue critiche che le vengono rivolte sui social. Quale […] L'articolo Giulia De Lelliss stanca delle critiche sbotta: il messaggio rivolto alle colleghe ...

Giulia De Lellis in Spagna con Andrea Damante - tra serate al Titos e al ristorante : Dopo una profonda crisi scaturita (forse) dai presunti tradimenti di lui, Giulia De Lellis (22 anni) e Andrea Damante sono andati insieme in vacanza. La meta? Palma de Maiorca! A rivelarlo ai suoi follower è stata proprio l'ex corteggiatrice tramite una Instagram Stories. In essa, la ragazza ha rivelato come fosse in volo per la Spagna assieme al suo ex fidanzato. Giulia nel filmato dice: 'Il Dama mi ha messo sul volo, vediamo cosa è in grado di ...

Giulia De Lellis e Andrea sono tornati insieme - la conferma in un video su Instagram : È ufficiale: Giulia e Andrea sono tornati insieme! I due sono stati avvistati e fotografati, non molto tempo fa, in Sardegna mentre si godevano le vacanze e questo aveva portato i fan a pensare ad un ritorno di fiamma. Adesso quell'indiscrezione è diventata una certezza, soprattutto dopo le parole rilasciate dalla bella influencer Giulia De Lellis. Quest'ultima ha postato su Instagram Stories un video che toglie ogni sorta di dubbio sulla ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme : viaggio d'amore dopo la pace (video) : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente una coppia: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, su Instagram Stories, ha pubblicato un video di un viaggio in aereo con il deejay veronese rilasciando poche didascaliche parole: "Il Dama mi ha messo su un aereo vediamo un po' che fa... o sarà in grado di fare"prosegui la letturaGiulia De Lellis e Andrea Damante insieme: viaggio d'amore dopo la pace (video) ...