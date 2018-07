Giù le mani dalla nostra Cassa

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

Milan - la decisione del Tas attesa per domani. Fassone : 'Hanno tutti gli elementi per giudicare' : È previsto per domani mattina, dopo le 11, l'annuncio della decisione del Tas sull'appello del Milan contro l'esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. ...

F1 Gp Germania - Hartley - Toro Rosso - : «Siamo sulla strada giusta» : HOCKENHEIM - ' Dopo l'incidente di Silverstone sto bene. Domenica ero pronto a gareggiare, una cosa sorprendente dopo aver visto anche il replay. L'impatto è stato notevole. Spero non si ripeta, ma ...

Giustizia : notte trattative - domani Parlamento vota per Csm e giudice Consulta : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – notte di trattative in vista della seduta comune del Parlamento, in programma domani alle 14.30, per eleggere gli otto membri del Csm e il giudice della Corte costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo dimessosi il 7 novembre del 2016. In questo caso dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca, interrompendo così una vacanza che domani arriverà a 618 giorni, sfiorando il record dei 623 che ...

Giù le mani dal Cnel. Il presidente Tiziano Treu : "Riforma sì - abolizione no" : Sì alla "riforma" e al "miglioramento" del Cnel, "la strada da perseguire non è la sua abolizione ma il potenziamento delle sue funzioni, la valorizzazione delle associazioni rappresentative in esso presenti e l'apertura anche ad altre realtà della società civile organizzata". Il presidente del Cnel Tiziano Treu difende l'istituto, costituzionalmente riconosciuto, e presenta in Parlamento la relazione sui servizi ...

Onu e Oms : olio e formaggi da tassare. Centinaio : Giù le mani dal Made in Italy. : ... che a essere colpiti potrebbero essere il vino, l'olio d'oliva, il parmigiano reggiano e il prosciutto di parma, prodotti simbolo del Made in Italy, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo', fa ...

Padova : domani Giulietti a Il Gazzettino per solidarietà a Gervasutti : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – “Dopo oltre 40 anni in Veneto si torna a sparare contro un giornalista: era il 7 luglio 1977 quando un commando terroristico gambizzò Toni Garzotto, cronista di giudiziaria del Gazzettino. E ora come allora i cinque colpi di pistola esplosi l’altra notte contro la casa di Ario Gervasutti sono un attacco a tutta la categoria. E la categoria tutta risponde compatta nel condannare questo gravissimo ...

Comunicato congiunto Di Maio-Tria sulla storia della 'manina' nel Dl dignità : Roma, 15 lug., askanews, - 'Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ...

Germania : in primi 5 mesi Giù traffico aereo interno - pesa fallimento Air Berlin : Roma, 14 lug. (AdnKronos/dpa) – La bancarotta di Air Berlin, nello scorso ottobre, pesa sul traffico aereo domestico tedesco, che ha visto, nei primi mesi di quest’anno, un rilevante calo. Secondo i dati dell’associazione degli aeroporti tedeschi Adv, da gennaio a maggio si è registrata una flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2017. “Gli aeroporti tedeschi stanno subendo le conseguenze del processo di ...