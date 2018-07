Gaza | una tregua a cui nessuno crede veramente

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

C'è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza : Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi

Scontri Gaza - sul confine con Israele torna una calma precaria : E' tornata una calma precaria al confine fra Gaza ei Israele, dopo i combattimenti di sabato che hanno visto i lanci dalla Striscia di 200 razzi e colpi di mortaio e gli attacchi dell'aviazione ...

Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza : Martedì Oltre 130 palestinesi sono stati feriti dai militari israeliani durante una manifestazione organizzata nella Striscia di Gaza, cui hanno partecipato migliaia di donne palestinesi per protestare contro l'occupazione israeliana. La stima sul numero dei feriti è del ministero della

L'allarme dell'Onu su Gaza : "Una possibile nuova guerra imminente" : ... arrivando ad affermare che tutti i palestinesi a Gaza sono affiliati ad Hamas e legittimando, quindi una politica permissiva nell'uso della forza contro i manifestanti. Ma ce n'è anche per Hamas , ...

I bambini di Gaza : una intera generazione affetta da problemi mentali : "Si tratta letteralmente della piu' grande prigione a cielo aperto del mondo". L'organizzazione britannica ha condotto un sondaggio tra 150 bambini e 150 assistenti sociali per l'infanzia, scoprendo ...

Gaza - dalle violenze israelo-palestinesi una crisi sanitaria 'senza precedenti' : ... sottolinea: 'Le recenti manifestazioni e le violenze che si sono verificate lungo il confine di Gaza […] hanno innescato una crisi sanitaria senza precedenti in questa parte del mondo'. Il ...

Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza si sono accordati per una tregua : Da mercoledì mattina è in vigore una specie di cessate il fuoco tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza: il lancio di razzi da parte del gruppo palestinese “Jihad islamico” – dal territorio della Striscia verso The post Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza si sono accordati per una tregua appeared first on Il Post.

Hamas e Israele firmano una tregua. Pace flebile a Gaza : Bombardamenti su Gaza, 29 maggio 2018 (Foto di Ashraf Amra / Agenzia Anadolu / Getty Images) I media internazionali riportano della relativa tranquillità che anima la striscia di Gaza nelle ultime ore. Secondo la rete televisiva Al-Jazeera, che per prima ha parlato di tregua, Israele avrebbe intensificato le proprie risposte se i palestinesi non avessero allentato la morsa attorno a Gaza. Sono proprio i palestinesi a rilanciare i negoziati per ...

Striscia di Gaza - Hamas e Israele raggiungono una tregua : Nella Striscia di Gaza si è giunti a una tregua dopo giorni di scontri, bombardamenti e lanci di razzi dal territorio palestinese allo Stato di Israele . Khalil al-Haya, numero due di Hamas, aveva ...

