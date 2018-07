Gaza | Hamas annuncia il cessate il fuoco con Israele | l’accordo raggiunto dopo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018)hannoun accordo per ilille violenze di venerdì che hanno provocato la morte di 4 palestinesi ed un militare israeliano e il ferimento di 120 persone. L’annuncio è arrivato da un portavoce di, Fawzi Barhoum, che ha reso noto su Twitter checon “gli occupanti”, gli israeliani, è statocon l’aiuto dell’Egitto e dell’Onu. Una conferma della tenuta delilè arrivata anche dal tweet con cui l’esercito israelianoche non vi sono limitazioni alle normali attività per i civili israeliani che risiedono “nelle comunità intorno alla Striscia di”: “Alla fine di una revisione della situazione da parte del Comando militare del Sud, questa mattina è stato deciso di mantenere la normale attività civile”, si legge nel tweet. L’accordo sul...