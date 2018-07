: #Migranti, Guardia Costiera italiana: 'Mai stata coinvolta nel soccorso al gommone ritrovato successivamente' da… - RaiNews : #Migranti, Guardia Costiera italiana: 'Mai stata coinvolta nel soccorso al gommone ritrovato successivamente' da… - CyberNewsH24 : #G.Costiera: mai coinvolti in soccorso - wolfwalker85 : RT @RaiNews: #Migranti, Guardia Costiera italiana: 'Mai stata coinvolta nel soccorso al gommone ritrovato successivamente' da #OpenArms ? h… -

"La Guardianon è mai stata coinvolta nelal gommone ritrovato successivamente" da Open Arms. Lo afferma la Guardia, dopo la denuncia della Ong. "Dopo il ritrovamento,è stata data piena disponibilità a trasferire la donna ancora in vita in Italia per ricevere assistenza sanitaria", afferma il comando generale. "E' stata data anche la possibilià di raggiungere il porto di Catania, dove sarebbero state effettuate le operazioni di sbarco per tutti i migranti a bordo".(Di sabato 21 luglio 2018)