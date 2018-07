Fratture vertebrali | la caduta di Nibali al Tour e il tifoso che l’ha sollevato di peso

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Rimbalza ormai da due giorni su tutti i giornali la notizia del ritiro di Vincenzodalde France a causa della frattura della decima vertebra toracica dopo unache ha dell’assurdo di cui è responsabile un. Del comportamento poco corretto degli spettatori francesi si è già discusso in lungo e in largo, ma forse non ci si è soffermati abbastanza su un altro aspetto molto importante. La frattura di una vertebra non è certo un gioco o uno scherzo e il fatto che poisia riuscito a percorrere oltre 4 km fino al traguardo, recuperando 1 minuto di svantaggio agli avversari, ha dell’incredibile. Quello che dovrebbe far riflettere di più, però, è l’intervento delche, dopo la, lo solleva dida terra per farlo salire di nuovo in sella. E che dire del fatto che poi il ciclista siciliano sia stato trasportato in ospedale in auto? Tutte manovre ...