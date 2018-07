Forze dell' ordine all' ospedale Sant' Andrea

Le Forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria - ci sarebbero 26 morti fra i civili : Nell’ambito della campagna militare per riconquistare alcuni territori nel sud della Siria, le forze che appoggiano il regime Siriano di Bashar al Assad hanno bombardato ieri una delle poche zone ancora controllate dallo Stato Islamico (o ISIS). Secondo l’Osservatorio Siriano The post Le forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria, ci sarebbero 26 morti fra i civili appeared first on ...

ASI e CNVVF uniscono le Forze : accordo per l’utilizzo delle tecnologie satellitari per supportare il soccorso tecnico urgente : Ieri si è tenuto l’incontro tra il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Gioacchino Giomi e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Dott. Roberto Battiston, che ha dato l’avvio formale alla collaborazione tra ASI e CNVVF. L’accordo quadro siglato sancisce la collaborazione tra le due Amministrazioni dello Stato, garantendo l’utilizzo della tecnologia più avanzata a servizio del soccorso alla popolazione. Le finalità sono ...

Francia - collaboratore di Macron picchiò manifestante coperto da un casco delle Forze dell'ordine : Dopo la finale della Coppa del Mondo, dice Rizet, 'era all'aeroporto di Roissy, si è occupato della sicurezza dei Bleus, era nel bus quando ha attraversato gli Champs-Elysées'. Poco prima, l'Eliseo ...

Forte odore di gas a Taranto : numerose segnalazioni ai vigili del fuoco - Arpa - Asl e alle Forze dell’ordine : Taranto invasa da un Forte odore di gas: innumerevoli le segnalazioni giunte dalla tarda serata di ieri a vigili del fuoco, Arpa, Asl e alle forze dell’ordine. I social network sono stati inondati di centinaia di segnalazioni. Asso-Consum si è rivolta ad Arpa Puglia spiegando che “molti cittadini hanno lamentato disagi fisici (bruciore agli occhi, al naso, mal di testa e nausee)“. All’Agenzia ambientale è stato chiesto di ...

Le Pussy Riot violano il santuario Fifa : in 4 bloccati dalle Forze dell'ordine davanti a Putin : Il gruppo delle 'Pussy Riot' ha rivendicato l'invasione di campo da parte di quattro persone, durante il secondo tempo della finale mondiale tra Francia e Croazia. L'invasione pacifica è avvenuta al 7' del secondo tempo tre persone sono entrati in campo separatamente e sono stati immediatamente bloccati dalle forze dell'ordine. La partita si è bloccata per pochi istanti, poi l'arbitro ha fatto riprendere il gioco.

San Calisto sorvegliata speciale - arriva un presidio delle Forze dell'ordine : multe e perquisizioni : Stretta delle forze dell'ordine contro la movida molesta nel cuore di Roma: dopo i controlli delle ultime settimane, la scorsa notte, in piazza San Calisto, cuore dello spaccio trasteverino, si è ...

Forte scossa di terremoto in Calabria : paura e decine di telefonate alle Forze dell'ordine : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in mare al largo delle coste di Tropea, in provincia di Vibo...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al Castello SForzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Anziana finge rapina per solitudine - poliziotti la portano a fare un giro. Barbara D'Urso commossa : «Grazie alle nostre Forze dell'ordine» : La storia dell'ultra novantenne di Napoli che nei giorni scorsi ha finto una rapina perchè si sentiva sola ha commosso davvero tutti, anche Barbara D'Urso. La conduttrice, attualmente impegnata sul ...

SANANDA MAITREYA - il 17 luglio dal vivo nel CORTILE DELLA ARMI delCASTELLO SForzeSCO di Milano : 'Nel sollevare le nostre voci per raggiungere il coro del mondo - racconta SANANDA MAITREYA - punteremo i nostri strumenti verso le stelle che brillano luminose attraverso gli occhi dell'amore e ...