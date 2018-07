Formula 1 Germania | boom boom Vettel | è pole | Hamilton nelle retrovie FOTO ...

Formula 1 - Ferrari alla prova di maturità in Germania : Hamilton partirà 14esimo : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....

Formula Uno : pole di Vettel in Germania : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) conquista la pole (55.ma in carriera) nel Gp di Germania, davanti alla Mercedes di Bottas. Sul terzo gradino del podio l'altra Ferrari di Raikkonen che precede Verstappen (Red Bull) e Magnussen (Haas). Colpo di scena a metà della Q1 con la Mercedes di Hamilton che si ferma (problemi all'apparato idraulico) e deve così rientrare mestamente ai box.Partirà in 14.ma posizione.Ricciardo,invece, preferisce non ...

Formula 1 - in Germania Hamilton e Vettel favoriti alla pari : Tornano a rombare questo weekend i motori della Formula 1: domani va in scena il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Campionato Mondiale 2018. Dopo aver trionfato a Silverstone, Sebastian Vettel si è riportato in testa nella classifica piloti con otto punti di vantaggio sull’eterno rivale Lewis Hamilton. Ora lo attende la pista di casa, l’Hockenheimring, sulla quale con la Ferrari non è mai riuscito a vincere e dove può provare a ...

Formula 1 - Gp Germania 2018. Qualifiche in diretta. Il live : Sul circuito di Hockenheim caccia alla pole. Germania colorata di rosso in omaggio a Vettel. In corso le prove libere F1, orari tv del Gp Germania 2018, diretta Sky e differita Tv8, F1 Gp Germania Tutti i live, al solito, sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), prevede le differite di Qualifiche e gara.

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Germania 2018 : Red Bull sugli scudi - favorita per la pole position? : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la lotta per la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gp di Germania 2018 attese oggi sulla pista du Hockenheim. Chi partirà in prima fila?(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Formula 1 - le Ferrari alla prova di maturità in Germania : orari e diretta di prove e Gp : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....