Formula 1 | Ferrari scatenata | pole di Vettel | Bottas secondo | Raikkonen in seconda fila

Formula 1 - Ferrari alla prova di maturità in Germania : Hamilton partirà 14esimo : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....

Formula 1 - l'ottimismo di Vettel : 'La Ferrari c'è' : 'È possibile che il caldo influisca ma domani ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto'. È Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Formula 1 - Vettel : 'La Ferrari ha il potenziale per migliorare ancora' : 19 lug., AdnKronos, - 'È una continua corsa a inseguimento, abbiamo una grande macchina e un potenziale notevole per renderla ancora migliore'. Parla così della corsa al titolo il pilota della Ferrari,...

Formula1 - GP Germania. Ferrari vera favorita ah Hockenheim? : Le caratteristiche del tracciato tedesco che esaltano la trazione e il recupero di energia da MGU-H , quindi dai gas di scarico, sembrano sposarsi perfettamente con la monoposto di Maranello. Altro ...

Formula 1 : Kubica nel 2012 sarebbe dovuto essere in Ferrari : L'unico che può giudicare e capire è te stesso, perché sensibile e solo lui al volante, e solo lui può sapere di cosa ha bisogno in quel momento.' Anche il campione del mondo 2007 Kimi Raikkonen, nel ...

Formula 1 - La Ferrari è una freccia : il titolo mondiale non è solo un sogno : Ci sarà da combattere fino in fondo, ma gli ultimi due risultati del tris di gare in soli 15 giorni sono un bottino molto prezioso per tentare di riportare il mondiale a Maranello dopo un digiuno di ...

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

Formula 1 - la Ferrari allunga : le classifiche del Mondiale dopo il GP di Silverstone : Sebastian Vettel vince e allunga nella classifica piloti. Ma dopo il Gran Premio della Gran Bretagna , decima tappa del Mondiale 2018 della Formula 1, a cambiare sono entrambe le graduatorie del ...

Ferrari-Mercedes - accuse pesantissime : alta tensione in Formula 1 : Si è concluso il gran premio di Formula 1 a Silverstone, successo da parte di Sebastian Vettel che continua a guidare la classifica piloti ma nel mirino è finito il contatto in partenza tra Raikkonen e Hamilton. “E’ la seconda volta che la Ferrari ci butta fuori dopo Le Castellet: o lo hanno fatto deliberatamente, oppure non sono competenti“, una frase pesantissima di James Allison. Venuto a conoscenza dell’intervento di Allison, ...

Formula 1 Silverstone - Vettel da impazzire : il ferrarista vince una gara pazzesca - la classifica [FOTO] : 1/19 Photo4/LaPresse ...