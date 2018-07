Fognini-Gasquet | Finale Atp Bastad 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il

Tennis - Bastad : Fognini vola in finale - affonterà Gasquet : Il francese, numero 29 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la grande sorpresa del torneo lo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il ...

Atp Bastad - Gasquet vola in finale : il francese si giocherà la vittoria del torneo con Fognini : Fabio Fognini si troverà di fronte al francese Richard Gasquet nella finale del torneo Atp di Bastad Sarà Richard Gasquet a sfidare domani l’azzurro Fabio Fognini in finale al torneo Atp 250 di Bastad (terra, montepremi 501.345 euro). Il francese, numero 29 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la grande sorpresa del torneo lo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il ...