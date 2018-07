Fisco - imprese bonsai con versamenti da giganti : Roma, 21 lug. – (AdnKronos) – Il 98 per cento circa del totale delle imprese presenti in Italia ha meno di 20 addetti ma nonostante questa dimensione ridotta il contributo fiscale ed economico è rilevantissimo. Lo evidenzia un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA che mostra, ad esempio, come in materia di imposte e tasse nel 2017 i lavoratori autonomi e le piccolissime imprese (solo quelle sottoposte agli studi di ...

Fisco : Cna - regime forfetario anche a imprese con ricavi sotto 100mila euro : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – L’estensione del regime forfetario a tutte le imprese individuali e professionisti con ricavi inferiori a 100.000 euro è sicuramente la via giusta. E’ la proposta che arriva dalla Cna, secondo la quale questa è “una misura che coniuga una reale semplificazione fiscale insieme ad una forte riduzione della pressione fiscale per centinaia di migliaia di imprese. Il regime forfetario nasce da una ...

Fisco : Cna - regime forfetario anche a imprese con ricavi sotto 100mila euro : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – L’estensione del regime forfetario a tutte le imprese individuali e professionisti con ricavi inferiori a 100.000 euro è sicuramente la via giusta. E’ la proposta che arriva dalla Cna, secondo la quale questa è “una misura che coniuga una reale semplificazione fiscale insieme ad una forte riduzione della pressione fiscale per centinaia di migliaia di imprese. Il regime forfetario nasce ...

Fisco - ecco perché i controlli alle imprese diventano asfissianti : Secondo la Cgia di Mestre nel 2017 almeno un'azienda su tre è stata oggetto di attenzioni da parte dell'amministrazione tributaria

Imprese sempre più nel mirino del Fisco : nel 2017 oltre 1 milione i controlli : Dati, quelli pubblicati dall'Ufficio studi della Cgia, 'molto allarmanti che fotografano solo una parte dell'attività ispettiva dello Stato nei confronti del mondo produttivo: infatti, in queste ...

Fisco : Cgia - sale pressione su imprese : VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del Fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la ...

Fisco : Cgia - sale pressione su imprese : VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del Fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la ...

Cgia - cresce oppressione Fisco su imprese : VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la ...

Fisco - Cgia : aumenta controllo a imprese : 12.23 Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del Fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo sostiene la Cgia di Mestre. Tra accertamenti analitici o parziali, controlli incrociati o eseguiti per strada, accessi in azienda, verifiche sulla corretta emissione di scontrini e ricevute o comunicazioni spedite via pec su anomalie riscontrate negli studi di settore,quasi ...

Cgia - cresce oppressione Fisco su imprese : ANSA, - VENEZIA, 14 LUG - Le imprese italiane sono sempre più nel mirino del fisco: nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Lo ...

La Cgia denuncia "l'oppressione del Fisco" sulle imprese : 1 - 6 milioni di controlli : Una parte della politica e dell'Amministrazione pubblica italiana continua ad avere una visione ottocentesca degli imprenditori. Questi ultimi sono ancora concepiti come i padroni delle ferriere che ...

Fisco - allarme Cgia Mestre : aumenta l'oppressione sulle imprese : Le imprese italiane sempre più "tartassate": nel 2017 sono stati 1.595mila i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla guardia di finanza. Lo sostiene la Cgia di Mestre, sottolineando che ...

Decreto dignità - salgono le proteste Su contratti e Fisco le critiche di imprese e calcio Cosa cambia : schede : ROMA - «Che emozione per un ministro di 31 anni...». Luigi Di Maio arriva in sala stampa a Palazzo Chigi ed enfatizza l'entusiasmo per un provvedimento che lo toglie dal cono d'ombra in cui, per ...

Fisco - lunedì scadenza di inizio estate da 19 mld per imprese e professionisti : inizio di luglio ricco per le casse pubbliche che dovrebbe ricevere un gettito complessivo pari a 19,2 miliardi di euro . In questi giorni infatti, sono tante le scadenze fiscali nelle agende di ...