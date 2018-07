Fiori d' arancio per Noemi | la cantante ha sposato il suo Gabriele | tutte le foto

Fiori d’arancio al Teatro Massimo - si posa Gabriele Ferro : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi “per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della ...

Fiori d’arancio al Teatro Massimo - si posa Gabriele Ferro : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi “per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della ...

Fiori d'arancio per Justin Bieber - ecco chi è la fortunata : Justin Bieber sposerà Hailey Baldwin. La pop star canadese, ex bambino prodigio ormai cresciuto, ha usato i canali social per annunciare il suo...

Justin Bieber-Hailey Baldwin - saranno Fiori d’arancio : la proposta di matrimonio alle Bahamas : Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposeranno presto, alle Bahamas la proposta di matrimonio del cantante per la sua bellissima fidanzata Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposeranno presto. Secondo i presenti nel resort alle Bahamas, in cui le due star stanno trascorrendo le loro vacanze, il cantante americano si sarebbe inginocchiato di fronte alla modella statunitense e le avrebbe chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio ...

Kledi Kadiu si è sposato : Fiori d’arancio per l’ex ballerino di ‘Amici’ : Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si sono sposati. A un anno esatto dalle dichiarazioni che attestavano la volontà della coppia di godersi la figlia Léa - nata il 12 gennaio 2016-

Fiori d'arancio per Albano e Romina? : Domenica 10 e 17 giugno su Rete 4 verrà trasmesso il docu-fiction 'Madre mia', documentario sulla famiglia Carrisi dedicato alla madre di Albano oggi novantacinquenne. L'artista pugliese non ha mai nascosto il grande amore per la signora Jolanda perno della sua famiglia e definita dal figlio 'l'origine del mio mondo'. La fiction-documentario racconta la vita della famiglia Carrisi e di un giovane Albano che lascia la Puglia e si reca a Milano ...