Fiorentina-Venezia | scontri tra tifosi prima del match | due feriti alla testa

calcioweb.eu

: #FiorentinaVenezia 0-1: capolavoro di Segre al 90’, i gigliati incappano nel loro primo ko ?? - GoalItalia : #FiorentinaVenezia 0-1: capolavoro di Segre al 90’, i gigliati incappano nel loro primo ko ?? - viajandoperdido : Fiorentina k.o. col Venezia Incidenti prima della gara - Gazzetta_it : #Fiorentina k.o. nel test con il #Venezia: debutta Norgaard. Incidenti prima della partita -

(Di sabato 21 luglio 2018) E’ andata in scena la partita amichevole tra, le due squadre continuano la preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. La partita finisce con il risultato di 0-1, da segnalare un rigore sbagliato da Veretout e la rete della vittoria firmata da Segre in pieno recupero. Ma anche un brutto episodiodelcon glitra. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei medici, due ie sono entrambidel. “Quando avvengono certe cose meno se ne parla e meglio è” ha commentato il tecnico Pioli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolotradel: dueCalcioWeb.