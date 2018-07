Festivaletteratura 2018 guarda al mondo

È stato diffuso il programma del Festivaletteratura di Mantova 2018 : È stato diffuso il programma dell’edizione 2018 del Festivaletteratura di Mantova, uno dei più grandi e frequentati festival dedicati ai libri italiani. Quest’anno il festival comincerà il 5 settembre e finirà il 9. Tra i 300 autori che parteciperanno al The post È stato diffuso il programma del Festivaletteratura di Mantova 2018 appeared first on Il Post.