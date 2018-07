Festival Le Città Visibili 2018

Varese - Lake & Sound Fest - Assessore Strazzi : un Festival per la città e i giovani : L'Assessore Francesca Strazzi L'Associazione Coopuf Iniziative Culturali, in collaborazione con Tube Agency, ASD Rugby Varese, Albachiara Spettacoli, Madboys Eventi & Concerti, e con il partenariato del Comune di Varese propone un nuovo Festival musicale nel capoluogo prealpino. La città al centro dei sette laghi ospiterà un nuovo l'...

Al via la sesta edizione del Giffoni Street Fest : il Festival itinerante e diffuso per le strade della città : ... un'installazione viaggiante unica al mondo! Tornano gli spettacoli itineranti con la Street band Badabimbumband, i Morks, la Baracca dei Buffoni e la parata scenografica "In the Wonderland" della ...

Universo Assisi - il Festival che svela i tesori nascosti della città - Dove Viaggi : Ad Assisi nel bosco riaperto dal Fai, sulle tracce di San Francesco: Scopri di più I tour dei secret places Oltre agli spettacoli e agli incontri culturali, per chi ha voglia di scoprire i luoghi ...

Pistoia Festival. Gli eventi di luglio e agosto in città e in collina : ... Piazza della Resistenza ESTATE IN FORTEZZA SANTA BARBARA 2018 Paolo Jannacci IN CONCERTO CON ENZO Gli spettacoli sono a sostegno della fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus Info e ...

Festival Como Città della Musica - prove aperte dei "100 Cellos" in vista del concerto in Arena : «L'ensemble ha già totalizzato una ventina di spettacoli ed è stato formato nel 2012 ha detto il musicista e compositore di fama mondiale Giovanni Sollima Comprende di tutto, da gente che si è ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'LA MUSICA ANIMA PIGNA' - AL VIA VENERDÌ 13 LUGLIO LA PRIMA EDIZIONE DEL Festival DEDICATO ... : ... dove si parlerà di diversi binomi, quali MUSICA e scienza, MUSICA e storia, MUSICA e pace, MUSICA e pedagogia, MUSICA e integrazione. Sabato 14 LUGLIO alle ore 16 nella sala MUSICAle sotto il comune ...

'La Porta Rossa' premiata dalla città di Trieste allo ShorTS International Film Festival : ...della serie televisiva La Porta rossa nel 2019 La novità principale riguardante la serie La Porta rossa si concentra anche nella sua capacità di aver Portato la città di Trieste in tutto il mondo. ...

Festival Show 2018 tappe : tutte le date e città : Festival Show 2018 tappe. Riparte anche quest’anno il Festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monellla. Ecco di seguito tutte le date e città in cui si svolgerà la manifestazione musicale. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN STREAMING Festival Show 2018 tappe: tutte le date e città Saranno otto in totale gli appuntamenti con il Festival Show 2018: per tutto luglio risuoneranno di musica Padova, Torri di ...

GENOVA - Costa Zena Festival - modifiche a circolazione e sosta in centro città : Non mancheranno spettacoli, concerti, water mapping e fuochi artificiali. Nelle strade interessate dalla manifestazione verranno modificate circolazione e sosta. dalle ore 22 di venerdì 6 luglio alle ...

La Porta Rossa premiata al Trieste ShorTS Film Festival per aver portato “le bellezze della città nel mondo” : La Porta Rossa riceverà un prestigioso premio allo ShorTS International Film Festival. La manifestazione cinematografica di Trieste annuncerà i vincitori di questa 19° edizione in piazza Verdi alle ore 20.30 di sabato 7 luglio. Per l’occasione, la città e il Festival premieranno anche La Porta Rossa, serie rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. Con la media dei suoi 3 milioni di spettatori a puntata, la fiction con protagonisti Lino ...

Fabrizio Moro feat Ultimo/ Video L'Eternità (Il mio quartiere) dedicato alla loro città (Wind Summer Festival) : Fabrizio Moro feat. Ultimo, i due artisti romani si esibiranno stasera nella prima puntata del Wind Summer Festival con il singolo "L'Eternità (Il mio quartiere)"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:37:00 GMT)

#ArenediRoma2018 Cinecittà Film Festival - 12-15 luglio - : ...Festival 2018 12 15 luglio *Parco degli acquedotti Ingresso gratuito GIOVEDÌ 12 >ARENA GRANDE< Incontro/dibattito Quale futuro per gli Studios di Cinecittà? Aggiornamenti sulle vertenze nel mondo ...

Battiti Live 2018 tappe : tutte le date e città del Festival itinerante : Battiti Live 2018 tappe. Torna anche quest’anno il festival itinerante protagonista dell’estate italiana condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco di seguito tutte le date e città della manifestazione. TUTTO SU #BattitiLive Battiti Live 2018 tappe: tutte le date e città del festival itinerante Come ormai da qualche anno, Radionorba organizza la kermesse più seguita del sud-est Italia. I cinque appuntamenti ...