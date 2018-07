Ferzan Özpetek prossimamente su Netflix | Ma prima un nuovo film

blogo

: RT @maframapi: ?? E quella persona, è il tuo vero amore anche se poi nella vita ci accorgiamo che ci innamoriamo degli interessi comuni co… - CBM48233984 : RT @maframapi: ?? E quella persona, è il tuo vero amore anche se poi nella vita ci accorgiamo che ci innamoriamo degli interessi comuni co… - errante_l : RT @maframapi: ?? E quella persona, è il tuo vero amore anche se poi nella vita ci accorgiamo che ci innamoriamo degli interessi comuni co… -

(Di sabato 21 luglio 2018)al GiffoniFestival e conferma i rumors di un progetto seriale per Neflix: "Ci sono stati due incontri, ma ci vuole ancora tempo. Non basta parlarne una volta per realizzare qualcosa: i tempi sono lunghiche si trovi un accordo. E poi ho bisogno di tempo in questo momento" dice il regista che due anni fa, sempre a Giffoni, anticipò a Tv Blog l'idea di serializzare due suoi, senza però rivelare quali.prosegui la letturasu: "Maun" pubblicato su TVBlog.it 21 luglio 2018 15:50.